ИГОРЬ РУДЕНЯ РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ ОБ УСПЕХАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

На рабочей встрече с Президентом России Владимиром Путиным Губернатор Игорь Руденя рассказал о развитии сельского хозяйства Тверской области.



Глава региона сообщил, что в 2017 году объем поддержки отрасли из федерального бюджета вырос более чем на 800 млн рублей и достиг 2,5 млрд рублей. Игорь Руденя поблагодарил Министерство сельского хозяйства Российской Федерации за увеличение субсидирования агропромышленного комплекса Тверской области.

Губернатор отметил также, что в регионе планируется ежегодно вводить в оборот до 20 тысяч гектаров земель сельхозназначения.

Особое внимание в сфере АПК уделяется развитию малых форм хозяйствования.

«Считаем, что средний и малый бизнес – это фундамент экономики, особенно в сельском хозяйстве. Это те люди, которые отвечают за социальное благополучие территории, потому что они там живут, это для них образ жизни, не только производство», - подчеркнул Игорь Руденя.

При этом Губернатор Тверской области проинформировал Владимира Путина об успехах одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в регионе – «АгроПромкомплектации». На базе предприятия группы компаний в июле прошлого года Президент Владимир Путин провел совещание по развитию сельского хозяйства в Нечерноземье. В числе основных задач отрасли тогда глава государства назвал повышение эффективности молочного и мясного скотоводства.

Игорь Руденя доложил Владимиру Путину, что в деревне Ручьи Конаковского района при поддержке «Россельхозбанка» реализован проект по строительству молочной фермы. Сейчас на предприятии содержится почти 3,6 тысячи голов молочного стада. В целом производственная мощность животноводческого комплекса рассчитана на 6 тыс. голов КРС.

Пресс-служба Правительства Тверской области.