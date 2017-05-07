ГУБЕРНАТОР РУДЕНЯ ОБСУДИЛ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ

Подготовка жилищно-коммунального комплекса Тверской области к работе в предстоящий осенне-зимний период стала одной из тем встречи Президента России Владимира Путина с Губернатором Тверской области Игорем Руденей 4 июля.

«Сейчас вроде как лето не наступает в Подмосковье, но всё-таки оно в разгаре. Уже сейчас нужно думать о том, как подготовиться к зиме. Работа идёт у вас?» - спросил глава государства.

По словам Игоря Рудени, подготовка к отопительному сезону в регионе уже началась. Серьезное внимание уделяется модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. На эти цели из областного бюджета направлено порядка 200 млн рублей. Глава региона подчеркнул, что в решении вопросов модернизации системы ЖКХ активно участвуют руководители муниципальных образований.

Одним из наиболее актуальных вопросов в жилищно-коммунальном комплексе Игорь Руденя назвал тарифообразование. По мнению Губернатора Тверской области, любые повышения оплаты услуг очень ощутимы для жителей региона, поэтому все действия в этой сфере должны быть четко выверены.

«Самое главное – добиться целевого использования денег, которые платит население. Особенно это касается инвестиций в оборудование, в модернизацию трасс», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона добавил, что часть средств, которые должны направляться на развитие объектов ЖКХ, используются не по назначению.

«Деньги были населением собраны, но мы видим, что даже половина этих средств, к сожалению, не дошла до модернизации наших коммунальных систем», - подчеркнул Губернатор Тверской области.

По словам Игоря Рудени, сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.