ИГОРЬ РУДЕНЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

Вчера, 4 июля Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с Губернатором Тверской области Игорем Руденей. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.



Игорь Руденя доложил главе государства о реализации в Тверской области майских Указов Президента в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы.



«По итогам года мы достигли необходимых показателей. Зарплата педагогических работников составила более 25 тысяч рублей, у работников детских садов – 21 тысяча рублей, в дополнительном образовании – более 20 тысяч рублей. Мы направили на данные цели порядка 10 миллиардов, немного больше», - отметил Губернатор Тверской области.



По словам Игоря Рудени, необходимые показатели достигнуты и в сферах здравоохранения и культуры. В частности, средняя заработная плата врачей в регионе составляет порядка 37 тысячрублей, медицинского персонала – порядка 20 тысяч рублей.



В продолжение разговора о ситуации в социальной сфере глава региона рассказал о работе Правительства Тверской области по повышению доступности дошкольного образования. Принято решение ежегодно вводить в эксплуатацию не менее одного дошкольного учреждения. В прошлом году детский сад был открыт в ЧуприяновкеКалининского района, к 1 сентября этого года - начнет работать в Хотилове Бологовского района. Кроме того, в Твери строится школа на 560 мест, 80 из которых – дошкольные.



Владимир Путин поинтересовался реализацией в регионе проектов «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». Главе государства они были продемонстрированы в ходе прошлогодней поездки в Конаковский район.



Игорь Руденя сообщил, что через месяц планируется завершить оформление в областнуюсобственность земельных участков под эти базовые проекты. На финальном этапе - переговоры скомпанией «РЖД» по строительству перехода через железную дорогу. Проведены предварительные переговоры с банком ВТБ и Сбербанком об участии в создании «Тверь Сити» и «Тверь Экспо», планируется привлечь также частных инвесторов.



Кроме того, на встрече речь шла о развитии в регионе сельского хозяйства, подготовке жилищно-коммунального комплекса Тверской области к работе в осенне-зимний период.

Пресс-служба Правительства Тверской области.