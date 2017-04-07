НОВЫЕ МЕСТА В САДИКАХ

В 2017 году в дошкольных учреждениях Тверской области планируется ввести 125 новых мест



125 новых мест для дошкольников планируется открыть в этом году в Тверской области. В настоящее время обучение детей от года до 7 лет проводят 623 учреждения. Занятия посещают более 64 тысячи ребят, в том числе 2,3 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы убеждены, что каждый ребёнок в Тверской области должен иметь возможность посещать детский сад, учиться в современной школе и иметь все возможности для развития. Правительство региона работает для достижения этой цели», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В 2015 году в Тверской области в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина была ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Актуальной остается задача обеспечить дошкольным образованием малышей в возрасте до 3 лет.

В 2017 году завершается строительство детского сада на 100 мест на территории войсковой части в Хотилово-2 Бологовского района. Возведение объекта ведется при поддержке компании «Роснефть».

Также к 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию Степуринскую среднюю школу в Старицком районе, где дошкольное образование смогут получать 25 ребят.

Правительством региона принимаются и другие меры по обеспечению доступности дошкольного образования для детей до 3 лет. Помимо детских садов, 427 малышей посещают группы кратковременного пребывания, 75 — частные группы. Организована работа семейных групп и консультативных пунктов. За последние годы охват детей этого возраста дошкольным образованием вырос до 86%.

Справочно: Для реализации задачи Президента России Владимира Путина по обеспечению к 2015 году 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет в Тверской области дополнительно введено 6815 мест для дошкольников. Построено 4 детских сада, приобретено 12 и капитально отремонтировано 100 зданий дошкольных учреждений. Общий бюджет проекта составил 1,4 млрд рублей, в том числе более 1 млрд рублей из федерального бюджета, из областной казны — свыше 300 млн рублей.

В 2016 году были открыты новые детские сады в Лихославле и посёлке Чуприяновка на 110 мест каждый.



Пресс-служба Правительства Тверской области.