НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - К ОТВЕТУ

В Тверской области выявлены недобросовестные недропользователи

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области в ходе контрольно-надзорных мероприятий установлен ряд нарушений законодательства о недрах в отношении ООО «Стабильность» и ООО «ТКСМ № 2».

По поручению Президента РФ Владимира Путина в России ведется актуализация лицензий недропользователей. В Тверской области активизированы надзорные мероприятия в этой сфере. По мнению Губернатора Игоря Рудени, использование природных ресурсов на территории региона должно вестись строго в рамках закона.

В ходе проверок установлено, что компании «Стабильность» и «ТКСМ № 2» при осуществлении деятельности по добыче полезных ископаемых в Калининском районе Тверской области допустили ряд нарушений: нецелевое использование недр, отсутствие согласованной документации, несвоевременное представление отчетности.

Эти нарушения влекут за собой снижение объемов полезных ископаемых на территории региона, деградацию земель и как следствие – невозможность использования данных участков в иных целях.

В отношении предприятий возбуждены дела об административном правонарушении. Компаниям грозят штрафы в размере от 20 000 до 40 000 рублей для должностных лиц, от 300 000 до 500 000 рублей для юридических лиц.

В адрес ООО «Стабильность» и ООО «ТКСМ № 2» направлены предписания об устранении выявленных нарушений.

Пресс-служба Правительства Тверской области.