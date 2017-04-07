Проект с таким названием будет внедрен в Тверской области.

Тверская область вошла в число регионов, где будет реализован проект «Бережливая поликлиника». Он направлен на повышение качества медицинских услуг, сокращение очередей в учреждениях путем чёткой маршрутизации пациентов внутри зданий и совершенствования работы регистратур и лабораторий.

Перспективы участия региона в проекте «Бережливая поликлиника» в мае этого года обсудили Губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. В частности, программу планируется внедрить в новом здании детской областной больницы и детской поликлиники в «Южном».

«Приоритетная задача в социальной сфере – повысить, прежде всего, удовлетворённость жителей региона качеством медицинской помощи», — считает Игорь Руденя.

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 марта Президент России Владимир Путин обозначил в числе ключевых задач в здравоохранении сокращение очередей, бумажной работы врачей, а также увеличение времени их работы непосредственно с пациентами.

Специалисты Министерства здравоохранения Тверской области, медицинского информационно-аналитического центра, руководители управленческих структур медучреждений прошли специальное обучение по применению принципов «Бережливой поликлиники». Это минимизация потерь времени, эффективная маршрутизация, разделение потока больных и здоровых пациентов.

Ранее в ходе решения комплексной задачи по повышению качества оказания медицинских услуг жителям Верхневолжья для врачей были организованы консультации представителей Минздрава России по разным профилям.

Справочно: Федеральный проект «Бережливая поликлиника» реализуется Минздравом РФ при участии госкорпорации «Росатом». В 2016 году он был апробирован в Ярославле, Калининграде и Севастополе. По итогам реализации принято решение распространить практику в других регионах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.