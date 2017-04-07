ПАТРИАРХ ПОБЛАГОДАРИЛ ТВЕРЯКОВ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил организаторов пастырского визита в Тверскую область за гостеприимство

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил Губернатора Тверской области Игоря Руденю, а также всех, кто содействовал организации пастырского визита в Осташковский район 9 июня текущего года, за оказанное гостеприимство.

«В год 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского – усердного молитвенника, почитаемого не только в тверском крае, но и на всем пространстве исторической Руси – рад был посетить Нило-Столобенскую пустынь, а также деревню Волговерховье, где берет свое начало великая русская река Волга», – говорится в благодарственном письме от Патриарха.

Святейший выразил надежду, что взаимодействие всех уровней власти региона и епархий Тверской митрополии будет и впредь способствовать духовному просвещению, нравственному и патриотическому воспитанию людей, сохранению исторического и культурного наследия Отечества, созиданию мира и общественного согласия.

Торжества в честь 350-летия обретения мощей Нила Столобенского состоялись с 8 по 12 июня 2017 года в монастыре Нило-Столобенская пустынь в Осташковском районе. Праздничные мероприятия возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершил божественную литургию и молебен в обители. В деревне Волговерховье Патриарх освятил исток Волги, посетил Ольгинский женский монастырь.

В дни празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского на берегу Селигера был развернут паломнический лагерь. Кроме того, к торжествам был приурочен ряд мероприятий: фестиваль хоров, просветительский форум, в ходе которого прошли научно-просветительская конференция, фольклорная программа «Русские узоры».

Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен на острове Столобный на Селигере в 1594 году. Здесь Нил Столобенский провёл 27 лет в молитвах и уединении. Мощи преподобного Нила Столобенского — главная святыня обители. Они были открыты в 1667 году и явили множество чудес: сохранились описания случаев, когда паломники получали в монастыре исцеление от болезней.

С начала XIX века Нило-Столбенская пустынь была одним из крупнейших монастырей страны. По числу паломников, которые прибывали со всей страны поклониться мощам Нила Столобенского, до революции монастырь был первым в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.

В 1928 году обитель закрыли. Монашеская жизнь на острове начала возрождаться в 1991 году, 9 июня 1995-го в монастырь Нило-Столобенская пустынь вернули мощи святого. Каждый год православные жители региона и паломники отмечают в этот день обретение мощей преподобного Нила Столбенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.