ЛЕСА ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ

Тверская область вошла в тройку регионов-лидеров по эффективности лесовосстановления

Тверская область по оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ вошла в тройку регионов страны, которые выполнили наибольшие объемы лесовосстановления в весенний сезон 2017 года. В Верхневолжье работы проведены на площади 7,1 тыс. га.

Активизация работ по сохранению лесного фонда – одна из основных задач, поставленных Губернатором Игорем Руденей.

«Верхневолжье можно назвать легкими Центрального федерального округа. Наша общая задача – сохранить и передать наши природные ресурсы следующим поколениям», – считает Игорь Руденя.

На селекторном совещании в Минприроды России по выполнению планов лесовосстановления в весенний сезон 2017 года отмечено, что в ряде регионов основой для эффективного проведения весеннего лесокультурного сезона стала подготовленная с осени почва под посадки. В Тверской области подготовка почвы была проведена на площади более 7,9 тыс. га.

В числе лидеров лесовосстановления также обозначены Ленинградская область и Республика Башкортостан. В целом, по данным Рослесхоза, плановые объемы 2017 года полностью выполнены в 27 субъектах РФ.

Тверская область вошла в число лидеров по восстановлению леса и в прошлом году. Федеральное агентство лесного хозяйства, подводя итоги работ по лесовосстановлению в 2016-ом, включило регион в десятку лучших субъектов РФ, выполнивших работы в полном объеме.

В 2016-ом в Тверской области лесовосстановительные мероприятия проведены на 14,1 тыс. га, что составило 124% от плана. В том числе посадка лесных культур произведена на площади почти 7,9 тыс. га – 117% от плана.

До 28 млн штук (на 29% больше, чем в предыдущем году) доведено количество стандартного посадочного материала. На текущий год область была полностью обеспечена сеянцами хвойных пород для лесного фонда.

Пресс-служба Правительства Тверской области.