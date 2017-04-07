В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИДЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

В Тверской области благоустройство дворов, парков и общественных мест планируется завершить до 1 ноября

3 июля Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», разработанного по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Участие в обсуждении приняли члены Правительства региона, главы муниципалитетов, представители общественных объединений.

«Благоустройство городской среды – это не только повышение качества жизни населения. Это формирование современного облика наших городов, повышение их привлекательности для туристов. И, как следствие, – развитие экономики муниципалитетов. Поэтому реализация проекта будет находиться на постоянном контроле в Правительстве региона», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В этом году в регионе будет благоустроено 6 парков, 18 общественных мест в городских поселениях и 137 дворов в 14 муниципальных образованиях. На эти цели муниципалитетам на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов направлено около 330 млн рублей.

В проекте участвуют Тверь, Удомля, Кувшиново, Западная Двина, Спирово, Жарковский, поселок Калашниково Лихославльского района, поселок Великооктябрьский Фировского района, Бежецк, Калязин, Кашин, Нелидово, Старица и Сонково.

Одно из важнейших условий реализации проекта - активное участие жителей. Их мнение учитывалось как при выборе объектов благоустройства, так и определении перечня проводимых там работ. В разных муниципалитетах предпочтения жителей оказались разными. Так, в Удомле при благоустройстве дворов и общественных мест наиболее актуальным оказалось обновление скамеек и урн. Всего здесь планируется привести в порядок 9 дворов и 5 общественных мест отдыха. В Твери же, где в программу вошли 71 двор и 4 общественные зоны, большинство жителей высказались за расширение парковок во дворах. В перечне других работ – освещение, озеленение территорий, обустройство детских и спортивных площадок. Обязательное условие — создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Кувшинове будет обновлена почти четверть дворовых территорий и парк Победы. Городской парк преобразится и в Калязине. Здесь будут сделаны работы по оформлению сцены, замене входной группы, установке выставочного павильона для торговли сувенирами.

Губернатор Игорь Руденя обратил внимание глав территорий на соблюдение сроков проведения работ, которые должны быть завершены не позднее 1 ноября. За неисполнение обязательств по контрактам с подрядчиков будет взиматься неустойка.

Поддержку в реализации проекта оказывает партия «Единая Россия», которая проводит информационную работу с населением, занимается установкой игровых и спортивных площадок. Важность проекта отметила и руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта Татьяна Ульянова, по словам которой необходимо усилить информирование жителей о сути проекта и возможности принять в нем участие.

Муниципалитеты, которые не успели войти в программу в текущем году, смогут это сделать в будущем. Проект рассчитан до 2022 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.