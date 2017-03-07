ТВЕРСКИЕ НА КЛЯЗЬМЕ

Студенты Тверской области представят свои IT-разработки на форуме«Территория смыслов на Клязьме»

5 июля 2017 года стартует вторая смена всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», который проходит на территории Владимирской области. Тверскую область представят студенты высших и профессиональных образовательных организаций - активисты общественной организации «Кибердружина».

«Мы гордимся активным участием молодёжи Тверской области в социально значимых акциях, образовательных форумах всероссийского уровня. Молодёжь — наш самый главный потенциал, который мы должны развивать», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На суд экспертов тверские студенты представят собственные разработки в области IT-технологий. Это бюджетный мессенджер «Вектор», не нуждающийся в использовании технических серверов, принадлежащих третьим лицам; операционная система «Unikid», не требующая дополнительных вложений для приобретения родительского контроля и антивирусного обслуживания; приложение для мобильного телефона, позволяющее проводить интерактивные мастер-классы по информационной безопасности.

Обеспечение безопасности молодого поколения в интернете – вопрос, которому в тверском регионе сейчас уделяется особое внимание. В частности, Губернатором Игорем Руденей дано поручение сформировать в муниципалитетах добровольческие объединения молодых активистов, задача которых - вести информационную работу среди детей, родителей и педагогов о деятельности опасных интернет-сообществ и о том, как противостоять их негативному влиянию.

Авторы лучших проектов получат гранты на их реализацию. В прошлом году одним из лауреатов форума стал проект Тверской области «Блокадный хлеб», который получил грант в размере 200 тыс. рублей на дальнейшее развитие и был рекомендован участникам форума к реализации в регионах России.

Работа форума организована в несколько смен, каждая из которых посвящена отдельному кругу вопросов. Со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья сюда собираются молодые ученые и преподаватели в области информатизации, экономики, социологии и других наук. «Территория смыслов» – площадка, где можно пообщаться, встретиться с известными политиками и общественными деятелями, представить свои проекты.

Пресс-служба Правительства Тверской области.