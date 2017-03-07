СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ - БЫТЬ!

В Тверской области возобновлено строительство сельской школы

Завершение строительства Степуринской средней школы в Старицком районе обсудили сегодня, 3 июля, на оперативном совещании с членами Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. Работы на объекте-долгострое возобновлены в июне и в настоящее время идут в соответствии с графиком.

По мнению главы региона, школа может стать одним из образовательных центров муниципалитета, где будут обучаться дети из разных населённых пунктов.

«Строительство учреждения важно для развития Старицкого района. Школу необходимо хорошо оснастить: интерактивными досками, проекторами, качественной мебелью и спортинвентарём», — отметил Игорь Руденя.

Строительство объекта на 125 ученических и 25 дошкольных мест было начато в 2010 году и приостановлено в 2013-м. Продолжить работы на долгострое позволило дополнительное финансирование из регионального бюджета. Решение о выделении 83,6 млн рублей на эти цели принято на заседании Правительства Тверской области в апреле текущего года.

Общий объём средств, заложенных на завершение строительства Степуринской школы, составил 104,5 млн рублей. По итогам торгов достигнута экономия: стоимость контракта с подрядчиком — 92,7 млн рублей.

Здание школы будет оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. На прилегающей территории обустроят спортивные площадки, установят собственные котельную и трансформаторную подстанцию. Рассматривается возможность открыть в школе стоматологический кабинет и музей.

В настоящее время заменён фронтон, завершена подготовка к укладке полов в спортзале. Выполняются внутренние отделочные работы, возводятся перегородки, начато обустройство системы электроснабжения, канализационных и водопроводных сетей.

Еженедельно представители областных Министерств строительства и образования, а также Роспотребнадзора, МЧС проводят выездные совещания на месте строительства.

Планируется, что школа будет сдана в эксплуатацию к началу нового учебного года. Сейчас дети из Степурино ездят на учёбу в соседнюю деревню.

Пресс-служба Правительства Тверской области.