СВЫШЕ 90 МИЛЛИОНОВ - НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Тверской области выделят более 91,4 млн рублей на реконструкцию и строительство семи объектов теплоэнергетики

Из бюджета Тверской области направят более 91,4 млн рублей на реконструкцию и строительство семи объектов теплоэнергетики в пяти муниципальных образованиях. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Объекты определены в рамках адресной инвестиционной программы «Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области» госпрограммы «ЖКХ и энергетика Тверской области на 2016-2021 годы».

Игорь Руденя подчеркнул: все запланированные мероприятия должны быть проведены в максимально короткие сроки.

Финансы направят на реконструкцию газовой котельной в деревне Прямухино Кувшиновского района, которая обеспечивает теплом дома, где проживают около 500 человек, школу, интернат и детский сад. Также будет проведена реконструкция газовой котельной в поселке Рамешки, обеспечивающей более 700 человек, школу, детский сад.

Новую котельную планируется построить в селе Кушалино Рамешковского района. Получать услуги по теплоснабжению от нее будут около 500 жителей, детский сад, дом культуры и другие социальные учреждения.

Газовая котельная необходима жителям поселка Березайка Бологовского района. Теплоснабжение домов и объектов социальной сферы ранее осуществлялось от производственно-отопительной котельной завода «Имени Луначарского». Новая котельная обеспечит горячей водой и теплом жителей Березайки и социальные объекты поселка.

В адресную инвестиционную программу включены также мероприятия по реконструкции систем теплоснабжения в деревне Ручьи и селе Городня Конаковского района, где износ оборудования и зданий котельных составляет свыше 80%. Это позволит наладить теплоснабжение для более 1500 жителей населенных пунктов, детских садов, школ, дворцов культуры.

Также на заседании Бюджетной комиссии одобрено выделение средств на реконструкцию котельной №1 в поселке Кесова Гора, к которой подключены четыре многоквартирных дома, школа и другие социальные объекты.

В целом софинансирование со стороны муниципалитетов составит свыше 19,5 млн рублей. Расходы уже предусмотрены в местных бюджетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.