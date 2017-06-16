"ВОДОКАНАЛ" ВОЗМЕСТИТ УЩЕРБ

ООО «Водоканал» обязали возместить ущерб от загрязнения почвы

В Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области поступило обращение от жителей Твери о сбросе отходов в микрорайоне Крупский Московского района возле канализационной насосной станции «Боровлево 1-2». В ходе надзорных мероприятий установлено, что выброс вредных веществ связан с производственной деятельностью ООО «Водоканал».

Вред, причиненный почве, оценен в 158 400 рублей. ООО «Водоканал» привлечено к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Московским районным судом Твери принято решение взыскать с юридического лица штраф за причиненный ущерб.

Предприятию была направлена претензия о возмещении ущерба. Уклонение ООО «Водоканал» от выплаты в добровольном порядке этой суммы стало поводом для обращения Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области в Московский городской суд Твери.

В итоге принято решение взыскать с юридического лица в полном объеме сумму вреда, причиненного почве.

На момент рассмотрения материалов дела об административном правонарушении сброс отходов IV класса опасности предприятием прекращен.

Пресс-служба Правительства Тверской области.