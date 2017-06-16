БОЛЕЕ ТРЕХСОТ МИЛЛИОНОВ НА РАЗВИТИЕ СЕЛА

Тверская область планирует привлечь из федерального бюджета 324 млн рублей на развитие сельских территорий

Более 48 млн рублей из регионального бюджета дополнительно выделят на развитие сельских территорий Тверской области. С учетом ранее запланированных средств это позволит привлечь по данному направлению из федерального бюджета в 2018 году порядка 324 млн рублей. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«В Тверской области необходимо наращивать поддержку села, развивать инфраструктуру сельских территорий», – подчеркнул Игорь Руденя.

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено несколько направлений, в том числе газификация.

На заседании одобрено выделение 27,7 млн рублей на софинансирование строительства 10 объектов газоснабжения протяженностью 68,9 км в Зубцовском, Калининском, Ржевском и Конаковском районах.

Кроме того, 16,9 млн рублей область готова выделить, чтобы привлечь федеральное софинансирование на строительство дома культуры в Андреапольском районе, завершение реконструкции клуба на станции Чуприяновка Калининского района и строящегося клуба в Ржевском районе.

Свыше 3,7 млн рублей из регионального бюджета будет направлено также на открытие офиса врача общей практики и четырех фельдшерско-акушерских пунктов. Планируется, что в рамках федеральной целевой программы учреждения появятся в Калининском и Конаковском районах.

Более 611 тыс. рублей предусмотрено на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. При условии выделения средств из федеральной казны это позволит создать три зоны отдыха в Лихославльском районе, который заявился на участие.

Мероприятия ФЦП также направлены на улучшениежилищных условий жителей села. В Тверской области такая поддержка будет оказана 39 семьям, в том числе 26 семьям молодых специалистов. В 2018 году предполагается приобрести 2 706 кв. метров жилья для специалистов, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей 1 896 кв. метров. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 9,3 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.