С ЮБИЛЕЕМ, НАШ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

В прошлые выходные свое 80-летие отметил город Конаково.



Юбилейные торжества, продолжавшиеся два дня, включили в себя десятки больших и малых событий с участием в них тысяч горожан и гостей районного центра. И несмотря на то, что в бюджетах и карманах спонсоров уже не так густо, как лет 5 или 10 назад, когда возможностей отметить, что называется, с размахом было побольше, праздник, как принято говорить, удался.

Среди наиболее заметных событий: Крестный ход по городу, церемония открытия, в которой, помимо «отцов города и района», приняли участие и представители областного правительства, награждение и чествование лучших, концерт звезд мировой эстрады и зрелищный салют. Прошла куча спортивных и культурных мероприятий в новой и старой частях города. В общем, День города, как всегда, стал радостным событием, а для кого-то – и испытанием.

Погода была нежаркой, дождь праздника не подпортил: в общем, небесная канцелярия предоставила почти идеальные условия. Вот только бы тепла побольше...