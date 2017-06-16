«РЕКИ РОССИИ» В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

На базе отеля «Рэдиссон Завидово» в Конаковском районе 23 - 24 июня в очередной раз прошел Национальный туристский форум «Реки России».

Форум проводится второй раз, его организует правительство Тверской области при поддержке Ростуризма. Участники - туроператоры, представители судостроительных и судовладельческих компаний, портов, яхт-клубов, общественных организаций, исполнительных органов власти субъектов РФ. В 2017 году «Реки России» свыше 500 делегатов из более 40 регионов страны.

В деловой и дискуссионной программе форума принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Среди почетных гостей – заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королёв, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов. Конаковскую делегацию представляли глава Конаковского района Людмила Козлова, глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, заместители главы администрации: по финансам – Наталья Василенко и по социальной политике – Аггюль Бородина. Помимо этого, Конаковский район был представлен и стендами на выставке экспозиционной площадки Тверской области, где демонстрировались туристские продукты малых городов, современные онлайн-решения в сфере водного турбизнеса, сувенирная продукция. Конаковскую землю представляли стенды конаковского фаянса, Завидовского храмового комплекса, мелковских мехов и т.д. Также на территории форума прошло открытое голосование по выбору туристского логотипа Тверской области.