МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

День рождения г. Конаково_________________________________праздники



В минувшие выходные день рождения отпраздновали жители районного центра - города Конаково! В этом году ему исполнилось 80 лет. В этот праздничный день всех жителей и гостей Конаковского района и города Конаково поздравили гости торжественного мероприятия:

Андрей Белоцерковский - заместитель председателя правительства Тверской области: «Дорогие жители и гости Конакова, с днем рождения! Ваш город молод и очень динамичен. С точки зрения событийной, Конаково является столицей Тверской области, а по количеству талантов на единицу населения выводит на первое место. Ребята, которые открыли мероприятие, позволили нам заглянуть в будущее, и это будущее у района и города талантливое, светлое и счастливое. Желаю всем хорошего настроения, уюта в доме и здоровья». Андрей Белоцерковский зачитал приветственный адрес губернатора Тверской области, вручил грамоты и благодарности отличившимся жителям г. Конаково.

Глава Конаковского района Людмила Козлова: «Дорогие, уважаемые земляки, жители и гости района и города. От Собрания депутатов Конаковского района поздравляем вас с этим праздником. Желаем здоровья, добра, счастья и мирного неба. Наш город процветает и развивается, это наша общая заслуга. С днем рождения, дорогой, любимый город.»

Глава администрации Конаковского района Олег Лобановский: «Дорогие жители и все, кто приехал к нам в гости, сегодня мы отмечаем не просто юбилей города, а юбилей столицы нашего района. И нам хочется, чтоб город Конаково был жемчужиной Тверской области. Сейчас взят новый вектор на развитие города и района как туристического центра. Мы долго думали, какой сделать подарок к юбилею города, и решили: на прошлой неделе был подписан договор с «Тетеринфильм», и к концу года на базе ДК «Современник» будет открыт кинотеатр 3Д». Праздник собрал тысячи зрителей. Выступления творческих коллективов Конаковского района, приглашенных музыкальных групп, развлечения для детей создали поистине красочную и праздничную атмосферу. Отличное настроение и заряд положительных эмоций получил каждый, кто в этот день был в Конакове.

Слово Главе___________________________интервью



Спешим познакомить вас с постоянной рубрикой «Слово Главе», в которой будем рассказывать о проблемах в поселениях Конаковского района и о том, как их решают. О планах на ближайшую перспективу и об удачном опыте в реализации некоторых задач. На прошлой неделе нашим собеседником стала Глава администрации Ручьевского сельского поселения Анна Земскова.

- Расскажите, с чего началась ваша работа в качестве главы поселения?

- Главой Ручьевского поселения работаю с августа прошлого года. Началась трудовая деятельность со знакомства с населением: совместно мы провели субботник. Также были установлены большей частью отсутствующие указатели населенных пунктов.

- Что вы можете сказать о поселении на сегодняшний день?

- В поселении 19 деревень с населением 1050 человек. Основная масса жителей сосредоточена в трех населенных пунктах – д.Ручьи, д.Крутец и д.Тарлаково. Это еще раз доказывает, что жизнь кипит там, где развита инфраструктура, и есть все условия для нормальной жизнедеятельности.

Сегодня в поселении свои услуги оказывают: МБОУ СОШ д. Ручьи, в которой в этом году было 65 учеников, так же планируется и на будущий год; МБДОУ «Детский сад №1 д. Ручьи», в который ходят 53 ребенка, в сентябре планируется 56 детей; сельская библиотека»; дом культуры, где работают кружки и занимаются творческие коллективы; МУП «КХ Ручьи», осуществляющее услуги по теплоснабжению, сбору ТБО, водоснабжению и водоотведению; фельдшерско-аккушерский пункт.

Работает сельскохозяйственное предприятие ООО «Ручьевское», начинает свою деятельность по производству стеновых панелей ООО «Руглас Продакшин». Функционируют 3 магазина. Со всеми работаем в тесном контакте, реагируем на запросы и совместно решаем жизненно-важные задачи для населения.

Нужно отдать должное нашим предпринимателям, они организуют выездную торговлю для отдаленных деревень, и часто бывают связующим звеном с нашим пожилым населением.

- Какие основные проблемы есть в поселении?

- Основной проблемой является теплоснабжение. Существующая котельная построена в 1978 году, рассчитана на производство и перспективу развития деревни. В настоящее время она нерентабельна, т.к. производство отсоединилось от тепловых сетей и уменьшилось количество потребителей энергии.

Еще одна проблема – это устаревший Дом Культуры, который был построен в 1987, и состояние его практически на износе, а он необходим. У нас много творческих людей и коллективов, которые активно участвуют в художественной самодеятельности.

Ну и наверное, общая проблема – дороги. В деревнях они грунтовые, которые как не подсыпай, все равно находятся в разбитом состоянии, особенно весной и осенью.

Обеспечение многодетных семей жильем тоже очень важный и сложный вопрос.

- Что делается для решения этих проблем?

- Чтобы решить вопрос с теплоснабжением, будем строить модульную котельную, которая позволит устранить причины убыточности. Нами был разработан проект «Реконструкция системы теплоснабжения в д. Ручьи», который получил положительное заключение государственной экспертизы по проекту и сметной документации, и готов к реализации. Стоимость проекта 37811,770 тыс. руб. Денежные средства на строительство котельной выделяют из бюджетов Тверской области и Конаковского района.

Что касается Дома Культуры, то поселение уже второй год принимает участие в программе поддержки местных инициатив: в прошлом году провели капитальный ремонт зрительного зала. В этом году был подготовлен проект на ремонт фойе, стоимость которого составляет 905000 рублей, но нам не хватило 2 баллов. Мы учтем наши ошибки, и снова будем участвовать в следующем году.

О дорогах: мы регулярно подсыпаем дороги местного значения и проводим ямочный ремонт. В прошлом году было израсходовано 787000 рублей, в этом уже 696000. Это очень дорогостоящий вид работ, но стараемся вовремя устранять проблемы.

- Ранее вы упомянули об обеспечении многодетных семей жильем, ведется ли работа в данном направлении?

- Конечно, в очереди у нас 13 многодетных семей, в 2015 году было выделено 3 участка, в 2016 – 7, из которых 4 в Ручьях и 3 в Тарлаково, в 2017 планируется обеспечить жильем оставшиеся 3 семьи.

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Как видно, жизнь в поселении кипит. Безусловно, есть проблемы, на решение которых нынешнее руководство вовремя реагирует и старается устранить. По словам Анны Викторовны, их успехи во многом достигнуты благодаря всесторонней поддержке со стороны администрации Конаковского района.

Работа в поселениях_________________район

20 июня состоялась рабочая поездка главы администрации Конаковского района в Первомайское сельское поселение.

Олег Лобановский вместе с заместителем по экономике и финансам Натальей Василенко, а также депутатом Собрания депутатов Конаковского района Натальей Железновой провели встречу с главой администрации Первомайского поселения Валентиной Катихиной и депутатами поселения.

Олег Владимирович посетил школу, пищеблок, детский сад и проверил выполнение ремонтных работ, которые были осуществлены ранее. Директор школы рассказала, какие еще ремонты запланированы и будут проведены в этом году. Также Олег Лобановский посмотрел работу детского оздоровительного лагеря, в этом году в нем отдыхают 41 человек. Пообщался с ребятами, спросил, как их кормят и нравится ли им в лагере, на что дети единогласно ответили: «Нам все очень нравится». Уточнил, как организован отдых детей, чем они занимаются, какие развивающие игры и конкурсы проводятся. Наталья Василенко обсудили с Валентиной Катихиной мероприятия по финансовому оздоровлению бюджета поселения, которые будут включены в план (ранее Первомайское сельское поселение подало заявку на получение из бюджета Конаковского района межбюджетного трансферта на финансовое оздоровление бюджета поселения. Напомним, что в бюджете района предусмотрено 7 млн. рублей по данному виду финансовой помощи поселениям).

В завершение встречи Олег Лобановский рекомендовал депутатам и руководству поселения подготавливать наиболее значимые для поселения проекты с целью их дальнейшего софинансирования из районного бюджета и реализации в будущем году

Антинаркотическая комиссия________________________заседания

22 июня в администрации Конаковского района состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии МО «Конаковский район».

О наркоситуации в Конаковском районе за первое полугодие 2017 года информацию довел Сергей Зайцев - сотрудник ОМВД России по Конаковскому району: «По итогам 5 месяцев 2017 года в сфере незаконного оборота наркотических средств в ОМВД России по Конаковскому району выявлено 13 преступлений, по которым ведется обязательное предварительное следствие. Производством окончено и направлено в суд 14 уголовных дел (в аналогичном периоде прошлого года - 13). Основными каналами поступления наркотических средств в Конаковский район являются города Дмитров, Солнечногорск, Клин Московской области, Москва и Тверь. Наиболее распространенными наркотическими средствами в Конаковском районе являются курительные смеси».

Также Сергей Зайцев отметил, что в последнее время появляется все больше видов наркотических средств и меняются каналы их сбыта. Именно в этом направлении активную работу ведут сотрудники полиции.

Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «КЦРБ» Жанна Зорина рассказала об обеспечении медицинскими кадрами и оснащении ГБУЗ «КЦРБ» оборудованием и лекарственными препаратами для диагностики и лечения наркозависимых больных:

- ГБУЗ «КЦРБ» медперсоналом, оборудованием и лекарственными средствами для диагности и лечения наркозависимых обеспечены полностью. Также у нас есть хорошая новость: в 2017 году Тверской областной наркологический диспансер предоставил ГБУЗ «КЦРБ» специальный аппарат Рефлеком, который позволяет зарегистрировать и моментально интерпретировать результаты иммуннохроматографических тестов.

Важно отметить, что в рамках профилактики наркопреступности в Конаковском районе ведутся следующие мероприятия: в местах досуга граждан проходят как гласные, так и негласные рейды по выявлению преступлений и административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков; со школьниками проходят тематические уроки, декады безопасности, открытые уроки, куда приглашают сотрудников полиции и др.

В результате обсуждения комиссия решила: организовать встречу специалистов «Кибердружины» со старшеклассниками и МЦ «Иволга», так как именно интернет является одним из наиболее опасных источников распространения информации о наркотиках; проводить дальнейшую профилактику наркопреступности в районе.

Кинотеатру быть__________________культура



В День города Конаково глава администрации Конаковского района объявил, что главным подарком для всех жителей города и района станет открытие кинотеатра на базе ДК «Современник».

Ранее нами был проведен опрос в одной из социальных групп в Вконтакте: а нужен ли кинотеатр Конаковскому району? В опросе приняли участие 286 человек. Следует отметить, что среди опрошенных есть и мужчины (49% проголосовавших) и женщины (51%), а также опрошены лица разных возрастных групп: 64% - старше 18 лет и 36% – младше. Эти данные позволяют нам говорить об объективности полученных результатов (см. график):

Опрос показал, что в открытии кинотеатра нуждаются 86,7% его участников, 11,2% считают, что он будет нерентабелен, а 2,1% предложили свой вариант ответа, в котором говорили о том, что кинотеатр, безусловно, необходим, т.к. практически все население ездит на просмотр фильмов в ближайшие города.

21 июня был подписан долгосрочный договор аренды с ООО «Тетерин фильм» на организацию кинотеатра. В течение 3-х месяцев, после процедуры оформления всех документов, «Тетерин фильм» проведет ремонтные работы для подготовки зала к кинопоказам. На это время администрация Конаковского района предоставила кинотеатру налоговые каникулы. И с 1 января 2018 года кинотеатр в Дворце культуры «Современник» начнет работу.