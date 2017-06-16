НА ФОРУМЕ «РЕКИ РОССИИ-2017»

В рамках форума состоялся ряд двусторонних встреч с участием губернатора Тверской области Игоря Рудени. Так, было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию водного и круизного туризма между правительством Тверской области и «Речным альянсом» – профессиональным объединением ведущих речных круизных компаний страны. Подписи под документом поставили губернатор Тверской области Игорь Руденя, генеральный директор ООО «ВодоходЪ» Александр Трофимов, заместитель генерального директора ОАО «Мостурфлот» Светлана Гончарова и директор по продажам и маркетингу ОАО «Инфофлот» Андрей Михайловский.

«Речной альянс» образован в 2014 году круизными компаниями «ВодоходЪ», «Мостурфлот», «Инфофлот» с целью создания качественных круизов, ориентированных на российского туриста. Компании, входящие в «Речной альянс», имеют более чем десятилетний опыт организации речных круизов по рекам России и занимают лидирующие позиции в данной сфере.



«Это партнерство будет способствовать увеличению туристического потока в регион, привлекательности области для речных туроператоров. Все это положительно скажется на развитии туристического бизнеса, его инфраструктуре и качестве жизни граждан», – пояснил суть соглашения губернатор Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул, что отношения с новыми партнерами региона не ограничатся консультациями и обменом идей по продвижению привлекательных туристских продуктов. Сотрудничество будет строиться на взаимовыгодных условиях. В частности, одним из элементов сотрудничества станет предоставление льготных возможностей для обслуживания судов, которые приходят на территорию области. Помимо этого, на форуме было заявлено, что Тверская область готова развивать прибрежную инфраструктуру городов, расположенных вдоль Волги. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя. Одним из таких объектов станет Тверской речной вокзал. Строительство причальной инфраструктуры также запланировано в Кимрах и в Конаковском районе.

В 2016 году в Тверскую область прибыло 218 круизных судов, что на 22 процента выше показателей 2015 года. В регионе активно создается инфраструктура речного туризма. Одна из ключевых задач – реконструкция причальных стенок, развитие сети заправочных комплексов для малых судов.



На форуме губернатор Игорь Руденя и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов обсудили участие Тверской области в приоритетном проекте «Сохранение и восстановление реки Волги». Встреча прошла на площадке национального туристского форума «Реки России».

«Минприроды России является главным администратором приоритетного проекта «Сохранение и восстановление реки Волги». Тверская область заинтересована в участии в нем. От региона подготовлены предложения для включения в проект, со своей стороны готовы выделить средства для обеспечения софинансирования», – подчеркнул Игорь Руденя.

Сергей Ястребов отметил: приоритетный проект направлен на то, чтобы сохранить Волгу, решить вопросы, связанные с очисткой вод, укреплением береговых линий.

«Мы вместе должны сделать Волгу чище. Совместно с Тверской областью будем предпринимать шаги, которые являются приоритетными для региона. Уверен, мы найдем понимание, согласуем вопросы финансирования, участия федерального и регионального бюджетов», – сказал Сергей Ястребов.

Предложения, которые подготовлены регионом для включения в приоритетный проект, предполагают ряд мероприятий. Это реконструкция и строительство очистных сооружений в Твери, Ржеве, Торжке, Зубцове, Осташкове, Конаковском, Старицком, Селижаровском, Пеновском районах. Также предусмотрены расчистка устья реки Шоша в Конаковском районе, дноуглубление русла Волги от Твери до Старицы. В ближайшее время эти предложения будут переданы в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.



В рамках форума от Тверской области были подготовлены предложения по улучшению экологии реки Волги на территории региона через модернизацию очистных сооружений в населенных пунктах, расположенных на ее берегах. В проект могут быть включены четыре особо охраняемые природные территории, в том числе исток Волги. Помимо этого, у региона есть планы по зарыблению и расширению речной навигации на Волге.

В настоящее время ведется расчет стоимости работ по дноуглублению и организации транспортных потоков.

В мае этого года более 508,7 миллиона рублей было дополнительно перечислено мэрией Москвы на реконструкцию очистных сооружений в Конакове и поселке Радченко Тверской области. Решение о финансировании проекта принято правительством столицы. Ранее на эти цели Верхневолжье уже получало из бюджета Москвы 150 миллионов рублей.