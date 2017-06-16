ПО КАРТЕ РАЙОНА

Юрьево-Девичье

ОТМЕТИЛИ «СВЕЧОЙ ПАМЯТИ»



20 - 22 июня в Юрьево-Девичьевском сельском поселении проходил традиционный районный туристический слет учащихся и молодежи. В этот раз он был посвящен Году экологии.

В слете приняли участие 10 команд из пп. Редкино, Новозавидовский, сел Завидово и Дмитрова Гора, спортивной школы ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, отделений лыжного спорта и бокса. Соревнования были разделены по двум возрастным группам. Участники проходили различные конкурсы и этапы в непростых погодных условиях, но все с большим желанием и волей к победе прошли испытания.

В течение трех дней соревнований были проведены конкурсы: «Разрешите представиться» (визитная карточка команды), «Краеведческая викторина», «Горный туризм», «Туристический быт», «Контрольно-туристский маршрут» (КТМ). Лучшими в капитанском конкурсе стали Владимир Богомазов из Дмитровой Горы и Елизавета Астахова (ДЮСШ «Олимп»). В конкурсе «Разрешите представиться» в младшей группе победителями стали команда «Рюкзачок» (Новозавидовская школа № 2), в старшей – «Кабаны» (Дмитрова Гора), в «Краеведческой викторине» 1 место у младших – «Триумф» (Конаковская школа № 2), у старших – «Триумф-2» (оттуда же). В КТМ у младших первыми стали «Триумф», у старших - «Экстрим» (Дмитрова Гора), в «Горном туризме» у старших победили «Кабаны».

Зачитывался также и туристический быт. Все команды обустроились так в своих палатках, что очень сложно было оценивать: настолько все было сделано с любовью и выдумкой. Ребята серьезно подошли к обустройству быта, некоторые команды посвятили оформление своих палаток Российскому году экологии. Первой у старших стала команда «Моряки» (ДЮСШ «Олимп»), у младших – «Триумф». «Контрольно-туристский маршрут» был пройден всеми: команды выполняли задания по вязке узлов, проходили испытания, переправляясь через брод с шестом, выполнили требования медицинского конкурса, преодолели препятствия «Бабочка», «Параллельные веревки», «Кочки» и т.д. Быстрее всех оказалась у старших команда «Экстрим» (Дмитрова Гора), у младших – «Триумф». В общем зачете в младшей группе победителями стали команда «Триумф», 2 место – у «Рюкзачка», 3 место - у команды «Папуасы Джуниор» (ДЮСШ «Олимп», отделение бокса). В старшей группе 1 место - «Кабаны», 2 место – «Экстрим», 3 место – «Моряки» (ДЮСШ «Олимп»).

Во время проведения районного туристического слета учащихся и молодежи и военно-спортивной игры «Орленок» в ночь с 21 на 22 июня организаторы и участники провели акцию-митинг «Свеча памяти». Мероприятие прошло под звуки песен военных лет, руководитель ВПЦ «Звезда» Валерий Гореликов рассказал, чему посвящено это мероприятие. Каждая команда приготовила венки из подручных материалов, собранных в лесу. Потом все участники прошли со свечами, а организаторы спустили венки, сделанные руками детей, на воду. Ребята из команды «Рюкзачок» Новозавидовской школы № 2 прочитали стихи о войне. Мероприятие закончилось минутой молчания.

Александра ФЕДОТОВА.

Новозавидовский

Поездка в музей



Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области провели экскурсию по музею ГАИ для воспитанников пришкольного лагеря Новозавидовской средней школы.

В преддверии Дня ГАИ-ГИБДД дети познакомились с историей подразделений Госавтоинспекции.

26 июня сотрудники Госавтоинспекции Тверской области провели для детей экскурсию по территории Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Познакомиться с работой автоинспекторов приехали ребята из пришкольного лагеря Новозавидовской средней школы Конаковского района.

Полицейские рассказали ребятам о подразделениях Госавтоинспекции и памятнике Патрульному автомобилю, затем дети осмотрели музей.

В экспозиции представлены стенды, которые рассказывают об истории Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации в стране в целом и на территории Тверской области, начиная с далекого 1936 года. Внимание детей привлек мотоцикл «Урал». Ребятам показали, какая в советские времена была форма сотрудников ГАИ, представили первые образцы водительских удостоверений, в том числе и поддельных.

Дети с огромным интересом рассматривали музейные экспонаты и слушали историю создания Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД ответили на все вопросы ребят, в очередной раз напомнив им о том, как следует вести себя на улицах в период летних каникул. В завершение мероприятия все дети получили в подарок световозвращающие значки и памятки-закладки по Правилам дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что такие мероприятия помогают детям узнать о том, как важно соблюдать Правила дорожного движения, воспитывают чувства патриотизма и уважения к профессии полицейского.

Татьяна КОКОРЕВА.

Памяти павших будем достойны!

22 июня началась страшная кровавая война 1941-1945 годов, унесшая миллионы жизней. Накануне мероприятия ребята Новозавидовской школы № 2 навели порядок на воинском захоронении. Администрация и совет ветеранов поселка Новозавидовский в этот памятный день на братских могилах провели митинг, в котором приняли участие учащиеся и педагоги новозавидовских школ № 1 и № 2, дети лагеря отдыха ДЮЦ. Содействие в проведении митинга и помощь в организации транспорта для пожилых людей оказали администрация поселка и депутат местного Совета Д.Ю.Андреев. На митинге выступили учителя Новозавидовской школы № 2 Е.А.Киргинцева и И.Б.Донцова, а также житель посёлка Л.Б.Зайцев Минутой молчания почтили память погибших воинов. Дети возложили цветы к надгробиям.

В подготовке митинга помогли постоянные спонсоры Л.Б.Зайцев, Е.М Чушкина, на их средства были приобретены гостинцы детям, принявшим участие в этом мероприятии.

Г. Куксова, председатель совета ветеранов

пгт. Новозавидовский.