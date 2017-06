РЕТРО НАД ВОЛГОЙ

Если общественной кульминацией праздника является церемония награждения лучших горожан, то музыкально-событийной, конечно же, - выступление профессиональных артистов, «концерт звезд».

Надо сказать, что каждый год организаторы придумывают что-то интересное. Благодаря этому за десять лет в Конакове «под праздничную лавочку» перебывала куча артистов «первого эшелона», как российских, так и зарубежных. «Песняры», Томас Андерс, Виктор Салтыков и Светлана Разина, Игорь Корнелюк, «Челси», «Земляне» и даже «Бони М»! Список можно продолжить.

В этот раз на одной сцене решили собрать все самое лучшее из возможного. Поэтому в афише были заявлены группы «Spirit Of Smokie», организованной сыном вокалиста прославленной в 70-е британской группы «Smokie», вокалист и экс-солист дискогруппы 80-х «Bad Boys Blue» Кевин МакКой сотоварищи и самодеятельный вокально-инструментальный ансамбль из Конакова под незамысловатым названием «Сюрприз». Все эти команды в разное время выступали на днях города Конаково и были знакомы неискушенным и отзывчивым зрителям.

Скажем сразу – молодежь и подростков в возрасте от 12 до 20-30 лет в музыкальном плане, конечно, обделили. Нынче она слушает рэп, хип-хоп и прочий ар-эн-би. Ничего подобного на заключительном концерте не было. Все же городские власти ориентируются в первую очередь на близкие им вкусы. Категория 40+ отрывалась под жаркие негритянские ритмы «Bad Boys Blue», 60+ - трясла стариной под «Spirit Of Smokie». Ну а группе «Сюрприз» были все возрасты покорны.

Кевин МакКой с коллегами отработал на славу. По крайней мере, в этот раз на сцену не летели бутылки от возмущенных чрезмерно неевропейским видом певца некоторых неадекватных граждан. «Юра – вумен, Вася – мэн» пел горячий южный парень, и некоторые зрители не без удовольствия ему подпевали.

Группа «Сюрприз» выступала второй раз в жизни, поэтому название свое не оправдала. Это в первый раз их шоу реально стало сюрпризом! А так, конечно, помнят люди вокалиста Валерия Максимова, гитаристов Олега Шаталова и Юрия Трегубова! Помнят и басиста Александра Фигурина, бэк-вокалистов Алексея Аверина, Артема Слобожанина, Александра Гуренко и их прекрасную половину: Ларису Владимирову, Елену Терешкевич и Ольгу Глотову! Не говоря уж про барабанщика Сергея Никишина. Помнят и любят. Песен они спели немного, всего две, причем, вторую – вместе с англо-саксами из «Spirit Of Smokie». И была это песня одна на двоих, специально разученная и, видимо, отрепетированная вместе с британцами минут за 15 до начала праздника. А первая песня была про Конаково, и ее подпевал весь зал! Зрители показали, что «Сюрприз» им как-то даже ближе, чем Кевин МакКой…

Выступление конаковских депутатов плавно перетекло в полновесный британский рок 70-х. «Спириты» перепели все известные боевики своих отцов - основателей «Смоки». Все-таки, чтобы там ни говорили злые провинциальные языки про то, что «царь ненастоящий» и что таких групп «под копирку» по стране катается чуть ли не менее десятка, но, послушав этих ребят из Манчестера и посмотрев на их чисто британское шоу, любой, даже неискушенный зритель поймет: эти музыканты - профессионалы и настоящие звезды. Ведь что такое рок или поп-группа в шоу-бизнесе? Это предприятие, такое же, как завод или фирма. Там могут меняться сотрудники, директора, даже владельцы, они могут разделяться и сливаться, реорганизовываться и реструктуризироваться. Это бизнес. А предприятие и его продукция, то бишь, имена и музыка – остаются. Даже если все это имеет к первоисточнику весьма опосредованное отношение.

Замечательный случай, произошедший буквально накануне Дня города, рассказал Олег Шаталов. Эти британские музыканты, приехавшие на юбилей города, поселились в загородном клубе “Долина Иволга» (он же бывший пионерлагерь «Луч»). Питались они в местном ресторанчике. И так случилось, что, придя на ужин, они попали на веселую вечеринку в честь окончания учебного процесса к выпускникам одной из школ города, которые арендовали зальчик по соседству. У бывших школяров с собой были инструменты: на вечере выступала школьная группа. Музыканты «Spirit Of Smokie» попросили гитары и выдали такое!.. Думаем, этим ребятам выпускной вечер запомнится надолго…

Ну, а у конаковцев, конечно, этот юбилей города тоже останется в памяти. Он был, чего уж там, весьма неплох! Конечно, всем не угодишь. Но заключительный аккорд праздника – зрелищный фейерверк, запущенный с баржи, устроил всех. Красиво и громко! И пусть кто-то по привычке ворчит: мол, лучше бы дороги сделали, чем такие деньги на воздух пускать. А нам кажется, что лучше бы было, чтобы и то, и это. Ведь жизнь прекрасна своим разнообразием. Праздник городские власти организовать умеют. Теперь осталось доказать свое умение и на примере городских дорог.

Кирилл НОВИКОВ.