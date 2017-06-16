ЛУЧШИХ УВИДЕЛИ ВСЕ!

Ярким моментом юбилея города стала церемония награждения лучших людей района и не только их. В роли раздающих награды выступили глава Конаковского района Людмила Козлова, глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, глава города Конаково Валерий Максимов, глава администрации города Конаково Олег Шаталов и его заместители Александр Аньшаков и Лариса Владимирова.

В первую очередь запомнилось и даже поразило то, насколько все-таки много у нас в городе хороших, и даже выдающихся людей. Сама церемония называлась «Человек труда – сила, надежда и гордость Конаково». Среди награжденных – те горожане, чьи портреты решением главы Конаковского района были занесены на Доску почета «Лучшие люди Конаковского района». Традиционно в этот день наградили семейные пары - золотых и серебряных юбиляров а также тех молодоженов, что зарегистрировали законный брак в этот день. Получили заслуженные награды и люди с ограниченными возможностями, которые своей энергией и жизненной активностью дадут фору многим здоровым членам нашего общества. Перед многотысячным «зрительным залом» на открытом воздухе прошел настоящий парад старейшин города. Ну и, конечно же, не обошлось без признания усилий тех, кто в этом году закончил городские школы с серебряными и золотыми медалями. Выпускников было настолько много, что они едва уместились на сцене! Всех их приветствовали жители города Конаково, они радовались за награжденных от души!