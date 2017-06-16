Библиотекарь рекомендует

Ирина Ясина.

«История болезни. В попытках быть счастливой»



Спешу поделиться своим мнением о замечательнейшей книге Ирины Ясиной «История болезни. В попытках быть счастливой». Не знаю, что меня подтолкнуло прочитать эту книгу, но я ни разу не пожалела о своем литературном выборе. И вот почему. Перед нами книга-исповедь молодой женщины, которая столкнулась с неизлечимой болезнью, но не утратила веры в свои силы. Ей всего 35 лет, у нее успешная карьера, отличная семья - любящий муж и дочка, и, кажется, жить да жить... Но, как это обычно происходит в нашей порой несправедливой жизни, врачи выносят свой страшный вердикт: «рассеянный склероз».

Жизнь Ирины в одночасье круто меняется: муж, не захотев жить с больной женой, уходит к любовнице, дочка Варенька видит постоянные истерики и слезы матери, а родители жалеют и подбадривают Ирину. Но Ирина не пала духом! Мало того, что она начинает пробовать различные методики борьбы с рассеянным склерозом (тибетский массаж, иглоукалывание, «чудо»-таблетки), так еще активно занимается благотворительностью, в частности, посильной помощью детям-инвалидам, а также взрослым.

На страницах книги Ирина рассказывает про проблемы людей с ограниченными возможностями в России. И после прочтения приходишь к ужасной мысли, что никто ничего в нашей стране не делает не только для инвалидов, но и для сохранения здоровья обычных граждан! Стыдно становится за Россию, точнее, не за сам народ, а за чиновников, которые не хотят видеть проблемы простого народа...

Ирина начинает активно путешествовать по миру, наслаждаться каждой минутой своей жизни, ценить мгновения радости. Как же это важно научиться благодарить за все, что происходит в твоей жизни.

Книга Ирины Ясиной - это пример борьбы против системы, борьбы за свое счастье, борьбы с чиновниками. С виду такая хрупкая женщина, а на деле внутренне сильная личность! Человек! На таких надо равняться. Прочитав книгу «взахлеб» за два дня, я переосмыслила ценность человеческой жизни, каждого прожитого дня. Взглянула на этот мир, на Россию по-другому. Жестокая реальность российской действительности... В нашем обществе так важно остаться человеком! Сострадать горю людей, помогать по мере возможности. Все добро, которое человек сделает за свою столь короткую жизнь, обязательно вернется. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя опускать руки и унывать! Я настоятельно рекомендую эту замечательную книгу всем, кто по каким-либо жизненным причинам впал в уныние, кто потерял «вкус» к жизни. Прочтите и зарядитесь положительной энергетикой этой сильной и такой хрупкой женщины Ирины Ясиной!

Полина Пискунова,

библиотекарь отдела

обслуживания взрослых МБУ «Конаковская МЦБ».