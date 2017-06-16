-С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ДОМ ПОЭЗИИ…»

-«ЛЮБОВЬ МЕНЯЕТ ВСЕ…»

В этом году День рождения «Дома поэзии Андрея Дементьева” столица Верхневольжья отпразднует с размахом два дня .

15-16 июля Тверь вновь станет литературным центром России! Впервые здесь пройдет Всероссийский слет молодых поэтов ”Зеленый листок”, который соберет как Лауреатов прежних конкурсов, так и дебютантов, пославших свои стихи в Дом поэзии и отобранных жюри. Среди почетных гостей слета - знаменитые Российские поэты, редактора литературных журналов, руководители поэтических семинаров. Лозунг слета - “Дерзайте юные таланты!”.

Молодые поэты смогут не только прочитать свои произведения, но и получить мастер-класс от преподавателей литературного института имени А.М. Горького, на многочисленных творческих площадках Всероссийского слета пройдет увлекательный флэш-моб «Популярный поэт» и будут работать интерактивные зоны - «География слета», «Стихи, родившиеся сегодня» и «Оставь листочек своего таланта». По итогам Слета лучшие авторские работы войдут в новый поэтический сборник, а кто - то получит от мэтров рекомендацию для учебы в Литинституте.

16 июля продолжение праздника найдет свое воплощение еще в одном ярком событии дня - торжественном открытии СКВЕРА ПОЭЗИИ (рядом с памятником поэтам- шестидесятникам) Президентом академии художеств, народным художником СССР Зурабом Церетели. Завершит торжественную церемонию КОНЦЕРТ памяти Роберта Рождественского и Евгения Евтушенко с участием молодых чтецов исполнителей, лауреатами международных конкурсов Эвклидом Кюрдзидисом, Евгением Южиным, Николаем Рябухой.

Творческой кульминацией Дня рождения «Дома поэзии Андрея Дементьева» станет вечерняя ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЛЮБОВЬ МЕНЯТ ВСЕ…» в Тверском академическом театре драмы с участием Звезды мировой оперной сцены певицы Любови Казарновской, заслуженного артиста России Сергея Жилина, лауреата премии «Золотой грамофон», «RU.TV», «Песня года», международных конкурсов певца и композитора Александра Когана, победителей и финалистов телевизионного конкурса «Голос» - Александры Воробьевой, Валентины Бирюковой, Интарса Бусулиса ,победителей международных конкурсов Евгения Южина, Николая Рябухи, Александра Еловских.

Вечер ведут поэт, Лауреат Государственной премии СССР, наш земляк Андрей Дементьев и певец, композитор, телеведущий Марк Тишман.

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Билеты можно приобрести в «Доме поэзии Андрея Дементьева», в кассах Тверского академического театра драмы. Справки по телефонам (4822)777-839 ,(4822)32-01-07.