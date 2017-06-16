РАЗВИВАТЬ ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Игорь Руденя поручил создать проект по развитию занятости молодёжи Тверской области

Губернатор Игорь Руденя поручил разработать проект по развитию системы занятости молодых жителей Тверской области. Тема стала одной из ключевых на встрече главы региона с молодёжью 27 июня. Участие в разговоре также принял вице-спикер Госдумы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

«Самое главное – чтобы у нашей молодёжи было желание и возможность развиваться в Тверской области. Не сидите сложа руки, занимайте экономическую сферу своей активностью. Мы со своей стороны должны обеспечить вам условия, а вы – эти условия развить», — сказал Игорь Руденя.

Инициированный Губернатором проект по развитию занятости молодёжи тверского региона, будет направлен, в том числе, на формирование кадрового резерва областных органов государственной власти, где, по мнению Игоря Рудени, необходимо активнее задействовать молодёжный потенциал. Планируется, что работать над проектом будет региональный Комитет по делам молодёжи и активные представители молодёжной среды.

«Вопрос не в возрасте — вопрос в компетенции. Если есть опыт, есть навыки — реализуйте себя. У вас огромный потенциал», — обратился к молодым людям Владимир Васильев.

Для увеличения числа современных рабочих мест Правительством области совместно с инвесторами реализуется ряд программ и проектов. Особое место среди них занимают «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». В общей сложности они дадут около 8 тыс. рабочих мест в бэк-офисах ведущих российских компаний.

Во время встречи прозвучал вопрос о повышении статуса рабочих профессий. Приток таких специалистов возможно обеспечить только созданием современных производств, считает глава региона.

Один из важных элементов работы областной власти — ужесточение миграционной политики.

«Стоимость трудового патента в Тверской области сегодня самая высокая в ЦФО. Мы сделали это, чтобы технически ограничить большой поток мигрантов в регион. Ведётся борьба с организациями, которые нелегально регистрируют людей. Это трудовые места коренных жителей Верхневолжья. Мы формируем свою экономику для населения, молодёжи Тверской области», — подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.