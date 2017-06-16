В ТОРЖКЕ НА СОБОРЕ ПОСТАВИЛИ КРЕСТЫ

На Спасо-Преображенском соборе в Торжке Тверской области установлены кресты

На куполах Спасо-Преображенского собора в Торжке установлены кресты. Работа ведется по поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, который в ходе посещения храма в январе этого года указал на необходимость восстановления православной святыни.

«Это знаковое место для Тверской области. Здесь хранились мощи Иулиании Вяземской, которая почитается наравне с Февронией и Петром Муромскими. Это наше духовное достояние», – подчеркнул Игорь Руденя.

Первый крест на центральном куполе Спасо-Преображенского собора был водружен 9 июня, в день приезда в тверской регион Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на празднование 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского в Нило-Столобенскую пустынь.

Затем были установлены кресты на малые купола храма. Кресты изготовлены по чертежам научно-реставрационного центра «Тверьпроектреставрация» на Тверском экспериментально-механическом заводе с соблюдением пропорций и канонических правил.

Вес большого креста – 40 кг, малых – 20 кг. Эти кресты – временные и в ходе дальнейшей реставрации собора будут заменены на золоченые.

В настоящее время к работе по восстановлению храма подключились администрация города, руководители промышленных предприятий, предприниматели, неравнодушные жители Торжка.

Спасо-Преображенский собор возведен в 1822 году по проекту выдающегося архитектора 19 века Карла Росси. Храм располагается в самом центре Торжка. Местные жители и гости часто сравнивают его с Исаакиевским собором Санкт-Петербурга, в возведении которого также участвовал великий зодчий. Архитектура двух храмов имеет схожие элементы. Богослужения в Спасо-Преображенском соборе не проходят с 1930 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.