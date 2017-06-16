К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕЯ ЛЕМЕШЕВА

В Тверской области отметят 115-ю годовщину со дня рождения

Сергея Лемешева

8 июля на родине всемирно известного оперного певца Сергея Лемешева в деревне Князево Калининского района Тверской области состоится традиционный праздник «Вижу чудное приволье». Музыкальная общественность отметит 115-ю годовщину со дня рождения великого тенора.

«Творчество Сергея Лемешева неразрывно связано с русскими музыкальными традициями. Произведения в его исполнении знают и любят тысячи людей. И сегодня на тверской земле много талантливых молодых исполнителей, для которых пример Лемешева является источником вдохновения», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В программе праздника, который начнется в 10.00 – экскурсии в музее Сергея Лемешева, выступления художественных коллективов, конкурсы, викторины для детей, выставка-продажа изделий народного художественного творчества.

Центральным событием станет концерт «Вокальный триумф» с участием оркестра русских народных инструментов им. В.В. Андреева, Губернаторского камерного хора «Русский партес», солистов московского камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского, солистов тверской академической филармонии.

Также в рамках праздника состоится церемония вручения премий и стипендий им. С.Я. Лемешева, премии им. И.С. Соколова-Микитова. Решение об их присуждении было принято на заседании Правительства региона под председательством Губернатора Игоря Рудени. Денежным поощрением будут отмечены молодые дарования тверского края, деятели культуры, искусства.

Сергей Лемешев родился в простой крестьянской семье. Свои первые шаги к мировой оперной славе делал в живописных краях деревни Князево тверского края. С 1931 года работал в Большом театре в Москве, на сцене которого создал незабываемые образы оперных героев – Ленского, Ромео, Германа, графа Альмавивы, Герцога, Вертера. Во время Великой Отечественной войны Сергей Лемешев выступал с фронтовыми бригадами.

Ежегодный праздник на родине певца особенно любим жителями Верхневолжья, и с каждым годом он собирает все больше и больше почитателей его таланта.

Пресс-служба Правительства Тверской области.