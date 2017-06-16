ЭКСКАВАТОРОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

В Тверской области увеличились объемы выпуска экскаваторной техники

За первые 5 месяцев 2017 года объем выпуска экскаваторной техники предприятиями Тверской области вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произведено 295 единиц, что составляет 85% от общего объема производства аналогичной продукции отечественными производителями.

«Наша главная задача – сделать машиностроение локомотивом инновационного развития Тверской области. Региональное правительство ведет работу в трех ключевых направлениях. Это загрузка крупных машиностроительных производств, обеспечение новых возможностей роста для предприятий отрасли, подготовка современных молодых кадров с учетом потребностей сферы», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Улучшить производственные показатели машиностроителям удалось, в том числе, благодаря мерам государственной поддержки. В частности, в 2016 году предприятиям Тверской области были предоставлены компенсации части затрат на содержание рабочих мест в размере 247,6 млн рублей.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов во время рабочего визита в Тверскую область 20 июня отметил, что промышленному комплексу Тверской области предоставляется широкая федеральная поддержка, и со стороны Минпромторга России тверскому региону по всем программам будет оказано содействие.

Ранее Минпромторг России и Правительство Тверской области заявили о необходимости создания инжиниринговых центров, деятельность которых будет направлена на модернизацию и разработку новых моделей экскаваторной техники. Планируется, что эта работа будет вестись на базе научно-исследовательских центров заводов и лабораторий Тверского государственного технического университета.

Тверские производители экскаваторной техники планируют развиваться. В частности, АО «Эксмаш» анонсирует расширение продуктовой линейки экскаваторов, ЗАО «Тверской экскаватор» – открытие современной покрасочной линии для производства кабин, ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчеринг» строит планы по максимальной локализации на территории России.

По итогам 1 квартала 2017 года индекс промышленного производства в Тверской области составил 102,2%.

Пресс-служба Правительства Тверской области.