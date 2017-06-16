УЛУЧШАТ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ ССУЗОВ

В Тверской области более 8,6 млн рублей направят на улучшение материально-технической базы ссузов

Более 8,6 млн рублей в Тверской области направят на ремонт и оснащение ряда учреждений среднего профессионального образования. Вопрос обсуждался на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Создание достойных условий для студентов ссузов имеет большое значение для подготовки высококвалифицированных молодых кадров, востребованных на отечественных предприятиях, считает Игорь Руденя.

Игорь Руденя поручил проконтролировать качество подготовки документация и ценообразование в ходе проведения работ и приобретения инвентаря и оборудования в учреждениях.

На Бюджетной комиссии принято решение направить средства Калязинскому колледжу на устройство площадки с твердым покрытием для проведения занятий по вождению, Тверскому промышленно-экономическому колледжу на замену окон и монтаж автоматической пожарной сигнализации, Старицкому колледжу – на приобретение и устройство систем видеонаблюдения.

Деньги также выделят на капитальный ремонт в учебных корпусах Ржевского и Конаковского колледжей, помещений первого этажа в Бежецком промышленно-экономическом колледже, замену окон в двух корпусах Ржевского колледжа им. Н.В. Петровского, утепление фасада здания общежития в Тверском колледже сервиса и туризма.

Тверским колледжам им. Коняева и им. П.А. Кайкова направят средства на приобретение мебели для общежитий, Торжокскому государственному промышленно-гуманитарному колледжу – на замену насосного оборудования и противопожарных люков, Кимрскому колледжу – на замену элементов автоматической пожарной сигнализации.

Торжокскому педагогическому колледжу имени им. Ф.В. Бадюлина предусмотрены финансы на устройство ограждения территории. Учреждение является участником программы «Доступная среда» и получит 7,3 млн рублей на создание комфортных условий для студентов с ограниченными возможностями, в том числе на приобретение специализированного оборудования для гончарной мастерской.

На Бюджетной комиссии также обсуждалось распределение средств в объеме 200 тыс. рублей Бологовскому колледжу на приобретение инвентаря для палаточного лагеря, который проходит в летний период для студентов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.