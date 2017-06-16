ПОМОЖЕМ АНАТОЛИЮ ХАРЧЕНКО

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ

Беда пришла в дом нашего коллеги и друга, прославленного журналиста Александра Антоновича Харченко. 38 лет отработал он в системе ТАСС, был собкором по Тверской и Смоленской области. С 1989 года, как спецкор, неоднократно был командирован ТАСС в зоны межнациональных конфликтов и боевых действий. Освещал события в Эстонии, Грузии, Молдавии, Приднестровье, Таджикистане, в Южной и Северной Осетии, Дагестане, Чечне, Киргизии, в Боснии и Герцеговине.

Александр Антонович – полный кавалер медалей ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет ряд других правительственных и ведомственных наград, включая нагрудный знак «Участник боевых действий». Харченко А.А. – лауреат премии Союза журналистов России 1998 года за роман «Чеченский блюз», автор поэтического сборника «Тост подполковника Антонова» и сборника рассказов «Давайте не встречаться на войне». Член Союза писателей России, член Союза журналистов и «МедиаСоюза». Избирался в Общественную палату Тверской области и в Общественный совет при Управлении МВД России по Тверской области.

Сейчас Александр Харченко пенсионер. То, что не смогли сделать с отважным спецкором войны, сделала болезнь. Александр Антонович перенес непростую операцию, требуются немалые средства на изготовление протезов и реабилитацию.

Тверское отделение общественной организации «МедиаСоюз» обращается ко всем журналистам, представителям органов власти и бизнеса, ко всем неравнодушным людям с просьбой оказать посильную помощь А.А.Харченко. Номер ЛИЧНОГО счета его в карты Сбербанке –

4276 8630 3084 1076