СЧЕТЧИКИ - ПО ПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В многоквартирных домах Тверской области установят

общедомовые счетчики по программе капремонта

В Тверской области при проведении капитального ремонта многоквартирных домов будут устанавливаться общедомовые приборы учета электричества, тепло- и водоснабжения за счет средств фонда капитального ремонта. Разработать механизм решения данного вопроса Губернатор Игорь Руденя поручил Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрею Волгину на заседании Правительства Тверской области.

«Это особенно важно там, где население обеспокоено ростом коммунальных расходов. Установка общедомовых приборов учета позволит обезопасить граждан от выставления им несправедливых сумм к оплате, повысит прозрачность начисления платежей», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Установка общедомовых приборов учета – одно из ключевых направлений капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств фонда капитального ремонта. Весь перечень работ и требований к применяемым материалам в рамках данной программы был утвержден на заседании Правительства региона.

«Задача, связанная с капитальным ремонтом многоквартирных домов, является важнейшей и вызывает много вопросов у населения. Унификация материалов и состава работ позволит повысить качество ремонта на территории всей области», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Согласно принятому постановлению работы должны выполняться в соответствии с утвержденной проектной документацией на основании действующих строительных норм и правил, материалы должны соответствовать требованиям энергоэффективности.

Документом определен перечень работ по замене лифтового оборудования, ремонту скатных и плоских крыш, подвальных помещений, фасадов, фундаментов, внутридомовых инженерных систем.

Пресс-служба Правительства Тверской области.