ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ПОМОГАЕТ ЖИТЬ

В Тверской области в 2017 году отремонтируют и благоустроят 245 объектов по программе поддержки местных инициатив

В 2017 году из бюджета Тверской области на программe поддержки местных инициатив выделено более 111 млн рублей. Субсидии муниципальным образованиям на реализацию проектов распределены на заседании Правительства региона, которое сегодня, 27 июня, провел Губернатор Игорь Руденя.

«Это очень популярный и важный социальный проект, который успешно реализуется на территории Тверской области. В нем активно участвует население. Благодаря этому в регионе реализуются установки Президента России Владимира Путина по максимальному учету мнения жителей при реализации проектов в ходе благоустройства территорий», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Получателями субсидий стали 153 муниципальных образования, из которых 147 – сельские и городские поселения, 6 – городские округа.

Средства направлены на реализацию 245 заявок муниципалитетов, прошедших конкурсный отбор.

По итогам рассмотрения заявок наиболее острой проблемой сельских территорий, как и в прошлые годы, осталось водоснабжение – 29% проектов направлены на решение этого вопроса. Следующими по актуальности стали проекты по ремонту дорог местного значения, установке детских и спортивных площадок, ремонту уличного освещения. В городских округах в рамках проекта будут приводить в порядок придомовые дороги, спортивные площадки, благоустраивать дворы.

За пять лет реализации программы в Тверской области количество ежегодно реализуемых инициатив увеличилось в пять раз. Почти в девять раз выросла сумма средств, вложенных в проекты населением. Сегодня в программе участвуют не только сельские поселения, но и города. Всего реализовано более полутысячи проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.