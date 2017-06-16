11 МИЛЛИОНОВ АГРАРИЯМ - ДОПОЛНИТЕЛЬНО

В Тверской области на поддержку аграриев дополнительно направлено 11 млн рублей

В Тверской области увеличены расходы на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозпроизводителей в сфере животноводства. Вопрос обсуждался сегодня, 27 июня, на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Мы увеличиваем расходы на поддержку животноводства и крестьянско-фермерских хозяйств. На эти цели дополнительно направляется порядка 11 миллионов рублей. Со следующего года, я думаю, будет заметный рост производства и реализованной продукции. Важные показатели – объёмы посевных площадей под зерновыми культурами, производства мяса и товарного молока», — отметил Игорь Руденя.

Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию РФ отмечал: регионам нужно определять приоритеты использования средств на поддержку АПК, а их объём связать с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных показателей эффективности производства, тем самым создав стимул для ввода в оборот сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий.

Дополнительные объёмы финансирования, одобренные на заседании Правительства Тверской области, предусмотрены на возмещение затрат на производство молодняка крупного рогатого скота (КРС), реализованного на убой, и на уплату процентов по кредитам, взятым малыми субъектами хозяйствования.

Ожидается, что в этом году объёмы производства мяса КРС в Тверской области составят порядка 740 тонн. Основные хозяйства, которые работают в этом направлении — «Весна» в Зубцовском районе, «Авангард» в Лесном районе, «Чихачи» в Торопецком районе.

С учётом принятых изменений объём финансирования государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022 годы в текущем году составит более 2,5 млрд рублей: в том числе, средства областного бюджета — 534,4 млн рублей, федерального — свыше 2 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.