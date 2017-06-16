Тверская область поделится с другими регионами опытом социального сопровождения семей с детьми

29-30 июня в Тверской области состоится Всероссийский семинар-совещание по вопросам развития эффективных практик сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи. Планируется, что в нем примут участие около 100 представителей 30 субъектов РФ.

«Социальное и духовное благополучие семьи, родителей и детей сегодня имеет не меньшее, а даже большее значение, чем экономические показатели», — отметил Губернатор Игорь Руденя на совещании по вопросам духовной поддержки и социального сопровождения семей, которое состоялось в апреле этого года в Тверской епархии.

Участники семинара-совещания познакомятся с работой системы поддержки семей на примере учреждений соцзащиты региона. Гости посетят реабилитационный центр для несовершеннолетних в Старице, областной центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Торжке, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в региональном центре. Эти учреждения успешно ведут работу по социальному сопровождению семей с детьми, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья, замещающих семей, а также своих выпускников.

Кроме того, в Твери будет проведено пленарное заседание семинара. На обсуждение планируется вынести вопросы, посвящённые обучению социальных работников, опыту регионов по внедрению социального сопровождения семей и другие.

Справочно: В 2015 году Тверская область стала одним из пяти регионов, которые приняли участие в реализации пилотного проекта по внедрению социального сопровождения семей с детьми. Инициативу реализовал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке Министерства труда и соцзащиты РФ, а также Минобрнауки России. Организаторы высоко оценили результаты участия Верхневолжья в проекте.

В 2016-м регион стал площадкой для проведения стажировок по повышению профессиональных компетенций специалистов, работающих в сфере социального сопровождения семей с детьми. На базе тверских учреждений соцзащиты прошли стажировку 112 человек из 14 субъектов РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области.