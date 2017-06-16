СОРОК ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ ОТДОХНУЛИ В ИЮНЕ

В первую смену в летних лагерях отдохнули более 40 тысяч детей и подростков Тверской области

Итоги начального этапа летней оздоровительной кампании в Тверской области обсудили 26 июня на оперативном совещании с членами регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. В первую смену в областных и всероссийских лагерях отдохнули более 40,6 тысячи детей. В том числе, порядка 7 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 794 подростка, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

«Наша задача – организовать эффективный процесс, который будет способствовать оздоровлению, воспитанию детей, их безопасному отдыху. Приоритет — доступный отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Несмотря на отсутствие федеральных средств по этому направлению в 2017 году, Правительство Тверской области в полной мере выполняет свои обязательства по организации отдыха социально незащищённых детей. Всего лагеря этим летом посетят более 9,3 тысячи таких ребят.

В июне на территории региона детей принимали 507 лагерей дневного пребывания, 50 лагерей труда и отдыха, 30 палаточных, 21 загородный оздоровительный лагерь, 12 санаториев. Проведено 52 многодневных похода.

Международный детский центр «Артек», всероссийские детские центры «Смена» и «Орлёнок» посетили 50 ребят — на 10 человек больше, чем планировалось, за счет выделения Тверской области дополнительного федерального гранта.

Для воспитанников летних лагерей в июне во всех 43 муниципальных образованиях региона проведены мероприятия, приуроченные к Дню России, Дню памяти и скорби, Дню ГТО, Всероссийскому олимпийскому дню, Дню русского языка. Дети посетили около 140 выездных и стационарных спектаклей, выставок, концертов и кинопоказов.

В рамках Года экологии состоялись акции «Лето в стане Экология» и «Академия леса». Кроме того, работал полевой лагерь «Юный спасатель», прошёл 63-й областной слёт туристов-школьников, организован фестиваль молодёжных общественных объединений «Содружество».

Ожидается, что вторая смена оздоровительной кампании 2017 года в Тверской области охватит более 12 тысяч детей.

Всего на организацию летнего отдыха в 2017 году в консолидированном бюджете региона заложено порядка 600 млн рублей. В частности, 432 млн рублей — из областной казны, что на 47 млн рублей больше, чем в прошлом году. Это позволит обеспечить отдых свыше 68800 детей и подростков Тверской области, оздоровление более 3 тысяч ребят в санаториях.

Пресс-служба Правительства Тверской области.