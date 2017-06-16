ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДПОМОЩЬ - ЖИТЕЛЯМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Более 4 тысяч жителей Тверской области с начала года получили высокотехнологичную медицинскую помощь

За первые пять месяцев 2017 года в Тверской области 4 192 жителя региона получили направления на лечение сложных заболеваний с применением высоких медицинских технологий. Средства на это выделяются из федерального, областного бюджетов и фонда обязательного медицинского страхования.

В своём послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил, что основной смысл работы власти – это сбережение людей, умножение человеческого капитала, как главного богатства России.

В решении этой задачи важнейшая роль принадлежит здравоохранению и, в частности, развитию высокотехнологичной медицины – считает Губернатор Игорь Руденя.

«Создание эффективной системы здравоохранения – ключевая задача для Правительства Тверской области. Результатом этой работы должно стать улучшение демографической ситуации, рост удовлетворённости жителей медицинским обслуживанием», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

За счет средств федерального бюджета на оказание высокотехнологичной помощи в медицинские учреждения федерального уровня направлено 2 901 человек (из них 530 – дети). На средства регионального бюджета профинансировано 27 случаев оказания сложных видов лечения на территории региона. По линии обязательного медицинского страхования помощь получили 1 254 пациента, в том числе 179 детей.

На территории Тверской области высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают областная клиническая больница, областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной, детская областная клиническая больница, тверской областной онкологический диспансер, городская клиническая больница №1 имени В.В. Успенского, клиническая больница скорой медицинской помощи, клиника тверского государственного медицинского университета.

Сложные операции проводятся в акушерстве и гинекологии, гастроэнтерологии, гематологии, неврологии, нейрохирургии, онкологии, оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии и других видах медицины.

Пресс-служба Правительства Тверской области.