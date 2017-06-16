ЛЬГОТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В Тверской области льготные займы Фонда содействия предпринимательству стали еще доступнее

Процентные ставки по микрозаймам, которые выдает Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания) в рамках госпрограммы поддержки бизнеса, снова снизились. Это связано с решением Центрального Банка России об уменьшении ключевой ставки до 9%.

«В развитии малого и среднего бизнеса региональная власть видит основной вектор роста региональной экономики. Это предприятия, которые могут гораздо быстрее и с меньшими рисками осуществлять свою деятельность, – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя. – Ее результаты зависят от качества государственного администрирования, условий, которые создаются для бизнеса».

Теперь краткосрочные займы (до 12 месяцев) выдаются фондом по ставке от 6% годовых, среднесрочные (до 36 месяцев) – от 9% годовых. Комиссия составляет 1,5%. Максимальный размер займа – 3 млн рублей.

Воспользоваться заемными финансовыми средствами по низкой процентной ставке можно в целях закупки товаров, выполнения работ или оказания услуг, приобретения внеоборотных активов.

Льготное микрофинансирование – востребованная мера господдержки бизнеса, действующая с 2010 года. В 2017 году займами воспользовались 60 тверских предпринимателей на общую сумму 88,7 млн рублей. А всего выдано более 960 займов, благодаря чему в экономику Тверской области привлечено более 800 млн рублей.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области учрежден региональным Минэкономразвития. Ключевая задача некоммерческой организации – укрепление финансовой стабильности тверского бизнеса.

Подробные условия получения господдержки – на сайте www.fondtver.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области.