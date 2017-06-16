КАК РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ?

Губернатор Игорь Руденя обсудил с руководством Ростуризма развитие туристической сферы Тверской области

23 июня в рамках Национального туристского форума «Реки России», прохошедшего в Конаковском районе Тверской области, состоялась встреча Губернатора Игоря Рудени с заместителем руководителя Федерального агентства по туризму Николаем Королевым. Обсуждались вопросы развития водного и других видов туризма, создания для этого необходимой инфраструктуры.

«Сейчас мы создаем условия для увеличения туристического потока в регион. Решению этой задачи будет способствовать открытие участка скоростной трассы М-11 от Москвы до Твери, запланированное на первое полугодие следующего года. Также намечено строительство многоуровневой развязки на М-11, которая свяжет трассу с Завидово», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Для развития водного туризма планируется оборудование дополнительных сезонных причалов в городах области, чтобы средние и крупные суда могли беспрепятственно пришвартовываться в любое время суток – добавил глава региона.

«Мы готовы помогать Тверской области, она показала себя качественным партнером. Это доказало наше взаимодействие по строительству дороги в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» и другие проекты. Мы рады, что вы выбрали туризм как приоритетную отрасль развития экономики. От Федерального агентства благодарим вас за это решение», - подчеркнул Николай Королев.

Тверская область с 2014 года является участником Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». В рамках участия в программе уже построены и успешно сданы два инфраструктурных объекта. В 2017-2018 годах планируется строительство моста и автодороги в туристско-рекреационном кластере «Верхневолжский».

Стороны также обсудили вопросы развития других видов туризма, а также реализацию проекта по созданию в Конаковском районе многофункциональных центров неподалеку от трасс М-11 и М-10 и крупного презентационного комплекса тверского региона, где будут представлены товары местных производителей, а также информация о достопримечательностях области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.