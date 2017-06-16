ЗА ПОСОБНИЧЕСТВО ТЕРРОРИЗМУ - ПОД СУД!

В Твери будут судить трех пособников террористов

Первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении двух граждан РФ и гражданина Республики Кыргызстан, обвиняемых в финансировании терроризма. Расследование по делу осуществлялось следователем следственного отделения Управления ФСБ России по Тверской области.

Установлено, что в период с мая по июль 2016 года, обвиняемые, разделяя радикальные исламистские взгляды, пытались завербовать 11 граждан Республики Кыргызстан, к участию на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности МТО «ИГИЛ», запрещенной в РФ террористической организации.

Кроме этого, обвиняемые, находясь на территории Твери, в течение года, ежемесячно, перечисляли денежные средства для оказания финансовой помощи участникам данной МТО. Всего обвиняемыми перечислено 183 428 рублей, сообщили в Прокуратуре Тверской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский окружной военный суд.