СОХРАНИМ НАШУ ВОЛГУ!

Минприроды России готово включить Тверскую область в приоритетный проект по сохранению и развитию реки Волги

Участие Тверской области в приоритетном проекте «Сохранение и восстановление реки Волги» обсуждали сегодня, 23 июня, Губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов. Встреча прошла на площадке национального туристского форума «Реки России».

«Минприроды России является главным администратором приоритетного проекта «Сохранение и восстановление реки Волги». Тверская область заинтересована в участии в нем. От региона подготовлены предложения для включения в проект, со своей стороны готовы выделить средства для обеспечения софинансирования», – подчеркнул Игорь Руденя.

Сергей Ястребов отметил: приоритетный проект направлен на то, чтобы сохранить Волгу, решить вопросы, связанные с очисткой вод, укреплением береговых линий.

«Мы вместе должны сделать Волгу чище. Совместно с Тверской областью будем предпринимать шаги, которые являются приоритетными для региона. Уверен, мы найдем понимание, согласуем вопросы финансирования, участия федерального и регионального бюджетов», – сказал Сергей Ястребов.

Предложения, которые подготовлены регионом для включения в приоритетный проект, предполагают ряд мероприятий. Это реконструкция и строительство очистных сооружений в Твери, Ржеве, Торжке, Зубцове, Осташкове, Конаковском, Старицком, Селижаровском, Пеновском районах. Также предусмотрены расчистка устья реки Шоша в Конаковском районе, дноуглубление русла Волги от Твери до Старицы.

В ближайшее время эти предложения будут переданы в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Справочно: В мае этого года более 508,7 млн рублей было дополнительно перечислено мэрией Москвы на реконструкцию очистных сооружений в Конаково и поселке Радченко Тверской области. Решение о финансировании проекта принято Правительством столицы. Ранее на эти цели Верхневолжье уже получало из бюджета Москвы 150 млн рублей.

Национальный туристский форум «Реки России» проводится второй раз. Мероприятие организует Правительство Тверской области при поддержке Ростуризма. Участники дискуссии – туроператоры, представители судостроительных и судовладельческих компаний, портов, яхт-клубов, общественных организаций, исполнительных органов власти субъектов РФ. В 2017 году в «Реках России» участвуют свыше 500 делегатов из более 40 регионов страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области.