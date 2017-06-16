"РЕКИ РОССИИ": КРУИЗНЫЕ СУДА - ПО ВОЛГЕ

В 2018 году Тверская область планирует улучшить условия для приема круизных судов в городах на Волге

Тверская область готова развивать прибрежную инфраструктуру городов, расположенных вдоль Волги. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя на открытии Национального туристского форума «Реки России», который проходит в Конаковском районе Тверской области 23-24 июня. В форуме принимают участие заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, президент Российского Союза туриндустрии Сергей Шпилько и другие почетные гости.

«Туризм в целом и водный туризм, в частности, мы рассматриваем как приоритетное направление развития экономики региона. Особое внимание уделяем инфраструктуре. К сезону 2018-го года планируется провести комплексное благоустройство территории для встречи круизных судов во всех наших городах, расположенных на Волге», – сказал Губернатор.

Одним из объектов станет Речной вокзал. Строительство причальной инфраструктуры также запланировано в Кимрах, Конаковском районе.

Николай Королев отметил: круизный туризм – направление, которое в перспективе может стать высокодоходной отраслью.

«В России насчитывается 2,8 млн рек общей протяженностью 12,4 млн километров. Сегодня реки играют важную роль в экономике России как транспортные артерии, источники энергии, туристические ресурсы», – отметил Николай Королев.

Внутренние водные пути проходят по территории 60 субъектов России, 12 из них включены в федеральную целевую программу 2011-2018 годов по развитию внутреннего и въездного туризма, в их числе – Тверская область. С 2014 года в рамках федеральной целевой программы ведется поддержка кластера «Верхневолжский».

Экономического эффекта от целевой программы на 2019-2025 годы планируется достичь за счет привлечения дополнительных инвестиций в перспективные туристические направления, среди которых – Волга, считают в Федеральном агентстве по туризму.

В настоящее время также ведется разработка приоритетного проекта по сохранению и развитию реки Волги. О задачах подготовки и реализации программ сбережения уникальных природных символов России говорил в своём послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.

«Проект направлен в первую очередь на сохранение ее как источника водоснабжения, развитие навигационного пространства, а также туризма и экономики», – рассказал замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

От Тверской области подготовлены предложения по улучшению экологии реки Волги на территории региона через модернизацию очистных сооружений в населенных пунктах, расположенных на ее берегах.

В проект могут быть включены четыре особо охраняемые природные территории, в том числе исток Волги. Помимо этого, у региона есть планы по зарыблению и расширению речной навигации на Волге. В настоящее время ведется расчет стоимости работ по дноуглублению и организации транспортных потоков.

Справочно: Национальный туристский форум «Реки России» проводится второй раз при поддержке Ростуризма.

В этом году на площадке форума эксперты обсуждают возможность интеграции мероприятий новой федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» и приоритетного проекта Минприроды России «Сохранение и восстановление реки Волги». Участники дискуссий – туроператоры, представители судостроительных и судовладельческих компаний, портов, яхт-клубов, общественных организаций, исполнительных органов власти субъектов РФ.

В 2017 году в «Реках России» участвуют свыше 500 делегатов из более 40 регионов страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области.