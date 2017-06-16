На форуме «Реки России» подписано соглашение о сотрудничестве между

Правительством Тверской области и «Речным альянсом»

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Правительством Тверской области и профессиональным объединением ведущих речных круизных компаний России «Речной альянс» заключено сегодня в рамках деловой программы Национального туристского форума «Реки России».

Подписи под документом поставили Губернатор Тверской области Игорь Руденя, генеральный директор ООО «ВодоходЪ» Александр Трофимов, заместитель генерального директора ОАО «Мостурфлот» Светлана Гончарова и директор по продажам и маркетингу ОАО «Инфофлот» Андрей Михайловский.

«Это партнерство будет способствовать увеличению туристического потока в регион, привлекательности области для речных туроператоров. Все это положительно скажется на развитии туристического бизнеса, его инфраструктуре и качестве жизни граждан», – пояснил суть соглашения Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что отношения с новыми партнерами региона не ограничатся консультациями и обменом идей по продвижению привлекательных туристских продуктов. Сотрудничество будет строиться на взаимовыгодных условиях. В частности, одним из элементов сотрудничества станет предоставление льготных возможностей для обслуживания судов, которые приходят на территорию области.

В 2016 году в Тверскую область прибыло 218 круизных судов, что на 22% выше показателей 2015 года. В регионе активно создается инфраструктура речного туризма. Одна из ключевых задач – реконструкция причальных стенок, развитие сети заправочных комплексов для малых судов.

Справка: «Речной альянс» образован в 2014 году круизными компаниями «ВодоходЪ», «Мостурфлот», «Инфофлот» с целью создания качественных круизов, ориентированных на российского туриста. Компании, входящие в «Речной альянс», имеют более чем десятилетний опыт организации речных круизов по рекам России и занимают лидирующие позиции в данной сфере.

Национальный туристский форум «Реки России» проводится второй раз. Мероприятие организует Правительство Тверской области при поддержке Ростуризма. Участники дискуссии – туроператоры, представители судостроительных и судовладельческих компаний, портов, яхт-клубов, общественных организаций, исполнительных органов власти субъектов РФ. В 2017 году в форуме «Реки России» принимают участие несколько сотен делегатов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.