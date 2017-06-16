ДОМ СДАДУТ ДОСРОЧНО

В Твери планируют сдать досрочно дом Су-155 в «Мамулино-3»

В Твери в июле 2017 года возможен досрочный ввод дома Су-155 по улицеОснабрюкской в микрорайоне «Мамулино-3». Об этом было заявлено сегодня, 22 июня, на совещании о завершении строительства объектов компании СУ-155, которое провел Губернатор Тверской области Игорь Руденя с участием старшего вице-президента АКБ «Российский капитал» Олега Бетина.

В июне текущего года раньше запланированного срока в Твери достроен 123-квартирный 18-этажный жилой дом в микрорайоне «Радужный». Квартиры в нем предусмотрены для 119 дольщиков.

«Очень важно, чтобы люди получили ключи от квартир, начали оплачивать коммунальные услуги. Нужно подобрать управляющую компанию», – сказал Игорь Руденя.

Как сообщил Олег Бетин, в высокой степени готовности 271-квартирный 17-этажный дом в «Мамулино-3», который возможно сдать уже в июле.

В «Мамулино-3» также ведется монтаж модульной котельной. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу ускорить ее возведение, чтобы наладить работу объекта к началу отопительного сезона. На совещании детально обсуждались технологические процессы, вопросы согласования необходимой документации.

Четыре дома в «Мамулино-2», «Мамулино-3» и «Радужном» застройщики готовы ввести в сентябре, еще один – в октябре. Таким образом, «Российский капитал» рассчитывает досрочно сдать шесть объектов, ввод которых был запланирован на 2018 год.

Игорь Руденя подчеркнул: Правительство Тверской области готово содействовать в решении всех возникающих вопросов.

Справочно: Завершение объектов Су-155 ведется по поручению Правительства Российской Федерации. Главным участником финансового оздоровления этого процесса определен АКБ «Российский капитал». В Твери работы по завершению строительства жилых домов были активизированы весной прошлого года благодаря тому, что Губернатору Тверской области удалось добиться в Правительстве Российской Федерации решения о передвижке сроков финансирования с IV на II квартал 2016 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.