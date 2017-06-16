В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА "РЕКИ РОССИИ"

В Тверской области начал работу Национальный туристский форум «Реки России»

В Конаковском районе Тверской области началась работа Национального туристского форума «Реки России». В деловой и дискуссионной программе примет участие Губернатор Игорь Руденя. Среди почетных гостей – заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королёв, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

В рамках форума состоится ряд двусторонних встреч с участием Губернатора Тверской области Игоря Рудени. Будет подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию водного и круизного туризма между Правительством Тверской области и «Речным альянсом» – профессиональным объединением ведущих речных круизных компаний страны.

Еще одно соглашение о стратегическом сотрудничестве подпишут Министерство туризма Тверской области, Фонд развития малых исторических городов и администрация Калязинского района.

На территории форума уже началось открытое голосование по выбору туристского логотипа Тверской области. На суд экспертов туриндустрии представлены 6 работ финалистов конкурса профессиональных дизайн-студий региона, создавших варианты узнаваемого и ёмкого визуального символа Верхневолжья, отражающие туристический потенциал региона.

Участникам форума представлена экспозиционная площадка, где демонстрируются туристские продукты малых городов Тверской области и регионов ЦФО, современные онлайн-решения в сфере водного турбизнеса, сувенирная продукция.

Национальный туристский форум «Реки России» проводится второй раз. Мероприятие организует Правительство Тверской области при поддержке Ростуризма. Участники дискуссии – туроператоры, представители судостроительных и судовладельческих компаний, портов, яхт-клубов, общественных организаций, исполнительных органов власти субъектов РФ. В 2017 году «Реки России» примут несколько сотен делегатов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.