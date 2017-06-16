21 июня состоялось вручение наград и подарков тем, чьи портреты занесены на стенд «Лучшие люди Конаковского района». Также чествовали и выпускников средних школ города и района - золотых и серебряных медалистов. Помимо этого, значки и удостоверения были вручены школьникам, выполнившим в этом году нормативы ВФСК ГТО.

Награды вручали глава Конаковского района Людмила Козлова, глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, заместитель главы администрации по социальной политике Аггюль Бородина и начальник управления образования администрации района Ольга Булгакова. Помимо этого, в канун юбилея города Конаково лучших людей города и района пришли поздравить и городские власти в лице главы города Валерия Максимова и главы администрации Олега Шаталова.

Уважаемые жители!

Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем города!

Сегодня Конаково отмечает 80-летний юбилей. Это повод оглянуться на прожитые десятилетия и вспомнить тех, кто сделал Конаково таким, каким его знает вся страна.

На юбилейном рубеже ваш город по-настоящему молод и прогрессивен. Здесь кипит жизнь, здесь воплощаются самые смелые идеи. По многим направлениям Конаково является лидером региона.

Значительные успехи есть в развитии туризма и предпринимательства, в реализации общественных инициатив, формировании современной городской инфраструктуры.

Позитивная динамика невозможна без слаженной, скоординированной работы жителей и органов власти. Уверен, что вы всегда будете с искренней любовью относиться к своей малой родине, беречь и приумножать наследие, доставшееся от предшествующих поколений.

Желаю всем жителям и гостям города Конаково, чтобы не только в праздники, но в будни рядом с вами были друзья и близкие. Пусть сбываются все ваши замыслы и идеи! Счастья вам и здоровья!

ГубернаторТверской области

И.М.Руденя.

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Уважаемые жители и гости

Конаковского района!

От всей души поздравляем вас с Днем рождения города Конаково!

Это традиционный и всеми любимый праздник, который объединяет жителей нашей малой родины – Конаковского района, тех, кто гордится связью с этим красивейшим уголком Верхневолжья!

Сегодня город отмечает свой 80-летний юбилей. В этот день у нас есть хороший повод добрым словом вспомнить и поблагодарить тех, кто прославляет его своим трудом, творчеством, талантом, подвигами и спортивными достижениями – Вас, дорогие земляки!

Особенно радостно, что район и город активно развиваются! У нас есть все возможности для позитивных преобразований, которые возможны при совместном и упорном труде, на благо нашей родной Конаковской земли.

Желаем всем жителям Конаковского района и города Конаково крепкого здоровья, добрых дел, много поводов для радости! Пусть в каждом доме царит любовь и гармония! Пусть друзья и близкие всегда будут рядом! С праздником, дороге конаковцы!

С уважением, Глава Конаковского района Л.А.Козлова

Глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский

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Дорогие жители

Конаковского района!

От всей души поздравляю вас с Днем г. Конаково!

С районным центром связан каждый из нас. Ведь мы здесь живем, работаем, учимся, строим планы на будущее. И благодаря нашим усилиям Конаково развивается, расширяется, хорошеет - формируется облик благоустроенного, динамичного, уютного, зеленого города на карте Тверской области.

Можно только порадоваться, когда открываются большие и малые предприятия, создаются семьи, приезжают новые люди, чтобы здесь, в Конакове, начать свою трудовую биографию. В городе, где жизнь не стоит на месте, легче осуществить новые проекты, планы и надежды.

Желаю всем удачи! Пусть будет больше здоровья, бодрости духа, счастья и хорошего настроения. С днем рождения, Конаково!

Денис Дородных, генеральный директор ПО «Дмитрогорское»,

депутат Законодательного собрания Тверской области.