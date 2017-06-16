МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Совещание с главами____________________район



20 июня состоялось очередное совещание с главами администраций городских и сельских поселений Конаковского района под председательством главы районной администрации Олега Лобановского.

По повестке дня было рассмотрено шесть вопросов. О некоторых вопросах картографии и кадастра информацию довел Владимир Лунин - и.о. директора ГУП «Тверской областной БТИ»: «БТИ является государственным унитарным предприятием, и сегодня мы достаточно гибкие как в ценообразовании, так и в оплате услуг, вплоть до отсрочки платежа. Так же, как и ИП, мы оказываем практически все виды кадастровых услуг: межевание, технические планы и паспорта и т.д. Хотелось бы вас попросить о том, чтобы при выборе исполнителя услуг вы все-таки обращались в государственные структуры». На вопрос Олега Лобановского о возможности предоставления услуг БТИ через МФЦ Владимир Лунин ответил, что в настоящий момент идет проработка данного вопроса, и, возможно, в скором времени появятся данные услуги в МФЦ.

Особое внимание было уделено вопросу «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы Конаковского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов», информацию по которому довела Ольга Никишина - заведующий ЖКО администрации Конаковского района. Акцент был сделан на необходимости разработки поселениями комплексного плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, а также на организации постоянного контроля за надлежащим выполнением данного плана. Также заведующий отделом настоятельно рекомендовала организовать работу по погашению задолженности перед энергоснабжающими организациями, активировать работу по взысканию задолженности с населения. Также напомнила, что с 1 июля 2017 года у органов власти и организаций жилищно-коммунального комплекса наступает обязанность по размещению информации в ГИС ЖКХ, и во избежание наступления административной ответственности в срок до 1 июля рекомендовала зарегистрироваться в системе и завершить внесение данных.

Без внимания не остался вопрос о «Видах и формах финансовой поддержки из бюджета Конаковского района городским и сельским поселениям», информацию по которому довела заместитель главы администрации Конаковского района по экономике и финансам Наталья Василенко. «На сегодняшний день администрацией Конаковского района предусмотрено пять видов финансовой поддержки поселениям:

1. Дотация на сбалансированность бюджетов городских и сельских поселений, обусловленная падением налоговых доходов в поселениях.

2. Межбюджетный трансферт на финансовое оздоровление местных бюджетов поселений, направленный на стимулирование выполнения мер по повышению эффективности использования бюджетных средств, а также мер по мобилизации налоговых и неналоговых доходов.

3. Межбюджетный трансферт бюджетам городских и сельских поселений в рамках софинансирования инвестиционных проектов (строительство, реконструкция, модернизация и другие крупные проекты, включенные в муниципальные программы городских и сельских поселений Конаковского района).

4. Межбюджетный трансферт бюджетам сельских поселений от доходов поселений по продаже земли, госсобственость на которую не разграничена, с учетом перераспределения земельных участков.

5. Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» на 2017-2020 годы», направленной на повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов.

Общий объем предусмотренных в бюджете администрации Конаковского района средств на финансовую поддержку поселений составил 34362504 рубля. Данные на диаграмме представлены в разрезе по видам помощи.

Эвелина Нехороших _____Новозавидовский



Ученица 10 класса Новозавидовской школы № 2 стала единственным представителем от Конаковского района в детском общественном Совете при уполномоченном по правам ребенка в Тверской области.

Эвелина круглая отличница, является активисткой ученического совета Новозавидовской школы № 2. Вместе со своими сверстниками принимает участие в обсуждении и реализации всех актуальных проектов, которые касаются современных методов работы с детьми, а также эффективных способов взаимодействия подростков, молодежи и взрослого поколения нашей страны.

Ей принадлежат различные идеи исследований предпочтений молодежи, а также она является разработчиком некоторых проектов, реализуемых в школе. Например, перед обсуждением проекта «Безопасность в Интернете» на площадке совета при уполномоченном Эвелина провела в своей школе анкетирование по темам «Интернет в моей жизни» и «Интернет или музей». Не менее значимый проект, в разработке и реализации которого принимает участие Эвелина, называется «Язык + Интернет = Революция текста». Он направлен на очистку русского языка от иностранного сленга, на популяризацию русской литературы.

Эвелине принадлежит идея проведения благотворительной акции «Дети - детям» в Новозавидовском. Обращение, с которым она выступила, не могло оставить никого равнодушным и нашло отклик в сердцах школьников. В ходе этого социального проекта ребята изготовили своими руками различные поделки, которые затем были проданы на благотворительной ярмарке. Акция была приурочена к Дню защиты детей. Ярмарка превратилась в настоящее событие. Веселая музыка, ростовые куклы, интерактивные паузы, благотворительный концерт - все это соединилось в яркую радугу событий. Вырученные деньги будут переданы в один из детских домов.

Благодаря своей активной жизненной позиции, участию в проектах Эвелина Нехороших стала представителем от района в детском общественном совете при уполномоченном по правам ребенка в Тверской области. От всей души поздравляем и желаем новых свершений!

Наша гордость

21 июня в ДК «Современник» состоялось торжественное мероприятие - чествование лучших людей Конаковского района, лучших выпускников 2017 года и отличников ВФСК ГТО.

В зале собрались те люди, которые славят нашу малую родину. Те, кто своим трудом, упорством и талантом доказывают, что Конаковский район - это современный, интенсивно развивающийся и прогрессивный уголок Верхневольжья!

Администрация Конаковского района подготовила для виновников торжества благодарности и памятные подарки.

Глава Конаковского района Людмила Козлова и глава администрации Конаковского района Олег Лобановский поприветствовали всех гостей. С пожеланиями добра, успехов и новых свершений они вручали награды. Церемония чествования сменялась яркими и красочными выступлениями коллективов ДК «Современник». В зале царила теплая и добрая обстановка.

Находясь среди таких людей, понимаешь - у Конаковского района есть светлое будущее, есть потенциал для развития и новых вершин!

«Бюро находок»__________________________Наши люди



По прошествии экономического форума «Развиваем бизнес вместе», который состоялся 26 мая в ДК «Современник», в администрацию Конаковского района обращаются его участники, те люди, которые на сегодняшний день имеют много идей для развития бизнеса, но пока не знают, как их воплотить в жизнь.

На прошлой неделе заместитель главы администрации Конаковского района по экономике и финансам Наталья Василенко совместно с пресс-службой администрации Конаковского района посетили мастерскую удивительных вещей «Бюро находок». Это была невероятная поездка и маленькое приключение.

В гостях у основателя «Бюро находок» Лиги Тилтиня мы увидели множество необычных, сделанных собственными руками вещей. Ее мастерская находится в ее собственном доме. На улице Трудящихся этот дом сразу же выделяется из всех - всегда открыта калитка. При входе вас встречают подвесные качели-лошадка, где каждый может прокатиться. Возле калитки, как сторож, стоит «космонавт», который наблюдает за тем, кто приходит, и сигнализирует об этом хозяйке. Во дворе перед глазами возникает множество фигурок животных, которые выполнены из металла. По словам Лиги, это ее новое увлечение. Сварочным аппаратом из старых лопат, металлических уголков, дисков колес и т.д. она сама создает аистов, рыб, улиток, птиц и многих других представителей животного мира.

Но настоящий кладезь талантов этого человека находится в придомовом магазинчике, войдя в который, ты попадаешь как будто в другой мир. Привычные для нас вещи представлены самым необычным образом. Например: нарисованный листик подорожника с надписью «обезболивающие». И каждый из нас сразу понимает, что это значит.

В детстве это был самый верный способ вылечить царапину или маленькую ранку.

Основное направление творчества этого человека заключается в создании креативных идей и применения их к привычным предметам пользования. Это всевозможные записные книжки: с пожеланиями, дельными советами, с юмором (для настоящих героев - записная книжка «Ни дня без подвига», «прописи, самооценку поднимающие», где вместо привычных букв нужно писать слова о себе, и многое другое). Различные игры, сувениры и подарки на любой случай жизни. Также Лига сама шьет декоративные по-душки. Создает идеи для сувенирных кружек.

Лига рассказала нам о том, как она пришла к такому воплощению своего таланта: «Этот путь был очень долгим. 10 лет я шла к тому, чтобы сейчас было сделано это, а именно открыто «Бюро находок». Это сложно: постоянные мысли, поиск новых идей, размышления о том, как представить ту или иную идею и как воплотить ее в жизнь». На вопрос о том, как все началось, Лига отвечает, что это черта характера - желание что-то сделать, и если за день что-то не создано, то он прожит зря. «Идея создать то, чего еще нет, открыла во мне эту нескончаемую энергию творить и креативить».

Пожелаем Лиге новых идей, успехов и вдохновения! А жители и гости Конаковского района смогут найти в «Бюро находок», расположенном по адресу: г. Конаково, ул. Трудящихся, д. 29, множество интересного для себя, родных, друзей, коллег и знакомых. Здесь можно приобрести подарок и сувенир на любой вкус и случай жизни.

О кассовых аппаратах______предприниматели

На совещании Законодательного собрания Тверской области по вопросу «О реализации в Тверской области федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» была доведена следующая информация:

«С 1 июля 2017 года в соответствии с порядком применения ККТ передача данных о наличных денежных расчетах в адрес налоговых органов должна осуществляться в режиме реального времени (online) c привязкой ККТ к Федеральной информационной адресной системе, кроме организаций и ИП - плательщиков ЕНВД, или применяющих патентную систему налогообложения».

Также важно отметить, что на совещании был дан ответ на интересующий многих предпринимателей вопрос: «В настоящее время в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации находится на рассмотрении проект федерального закона №18416-7, который предусматривает возможность получения индивидуальными предпринимателями, применяющими систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентную систему налогообложения, налогового вычета на расходы по приобретению ККТ, включенный в реестр ККТ и обеспечивающий передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных. Размер указанных расходов составит 18000 рублей на единицу ККТ, применяемой на каждом месте осуществления расчета с покупателями в соответствии с законодательством РФ. Получение такого налогового вычета позволит снизить финансовую нагрузку на ИП, возникшую в связи с приобретением, регистрацией и применением ККТ».

Также правительством Тверской области постановлением № 173-пп был утвержден перечень местностей Тверской области, удаленных от сетей интернет, на территории которых применение ККТ в режиме online не обязательно.