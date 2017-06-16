ПО КАРТЕ РАЙОНА

Завидово

С ЮБИЛЕЕМ, БАТЮШКА!



В понедельник Благочинному Конаковского района, настоятелю храмового комплекса села Завидово, протоиерею Валерию Дмитриевичу Ильину исполнилось 70 лет. В этот день поздравить его приехали глава Конаковского района Людмила Алексеевна Козлова, глава администрации Конаковского района Олег Владимирович Лобановский и заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Арифовна Бородина.

Уважаемый Валерий Дмитриевич!

Примите самые искренние поздравления с днем рождения!

В день вашего 70-летия желаем вам доброго здоровья, нескончаемых сил, терпения и благословения в нелегких трудах и начинаниях.

Мы от всей души благодарим вас за ваши мудрые советы, за участие в жизни района и воспитание духовности, за трепетное внимание ко всем нашим делам и проблемам.

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных,

глава Конаковского района Л.А.Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.

Об отце Валерии сложно написать что-то новое: «Заря» никогда не выпускала авторитетного священника из виду и регулярно сообщала обо всем, что происходит с участием протоиерея Валерия Ильина. Недавнее событие - открытие на территории Завидовского храмового комплекса музея «Государева дорога» - также было освещено на страницах газеты, и его значимость для района, для прихожан да и для самого батюшки и его единомышленников очень велика.

Поэтому главное, о чем хотелось бы сегодня написать, – это о человеческих качествах нашего Благочинного. А они, не побоимся этого слова, уникальны. Наверное, таким и должен быть православный священник: простым, коммуникабельным, способным дать совет, расположить к себе и к Церкви, обладающий при этом замечательным чувством юмора. Одним словом, батюшка. Он как отец всем нам.

Жизнь Валерия Ильина простой и легкой не назовешь. Но что она интересна и богата событиями – это точно. Будущий священник родился в поселке Новозавидовском после войны. Родители были потомственными крестьянами. Строгими верующими не были, но дите окрестили. А в храм его привела крестная мать, когда ему исполнилось 12 лет. «На первых порах я еще не понимал, что происходит, но чувствовал, что, кроме людей, в этих стенах есть еще кто-то, великий и добрый…» - вспоминает отец Валерий.

Валерий вырос, отслужил в армии и приехал на родину. Устроился работать на Завидовскую фабрику игрушек, женился. Но к вере тянуло. Он помогал священнику, читал духовную литературу, нес послушания. В 30 лет пришло понимание, что все предыдущие годы были подготовкой к пастырскому служению. И Валерий решил стать священником и принять сан. В 1978 году, 28 февраля, Архиепископ Калининский и Кашинский Гермоген рукоположил Валерия Ильина в дьяконы в Троицкой церкви г. Бологое. А когда епархию возглавил Митрополит Алексий, то он рукоположил молодого дьякона уже в священники. Так Валерий начал служить. Сначала в Торжке, затем в Бологом, а в 1980 году был назначен настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы села Завидово. С 1988 года он также является настоятелем церкви святителя Спиридона в Больших Перемерках, где окормляет заключенных. В настоящее время – Благочинный Конаковского района, член епархиального совета. Награжден множеством орденов и медалей. В семье три взрослые дочери.

Завидовский храмовый комплекс Успения Пресвятой Богородицы, где служит отец Валерий, – место заметное. Сами храмы зимний Успенский трехпрестольный и летний Троицкий однопрестольный, восстановленный в 2003 году, являются памятниками архитектуры. В том же году была построена на месте разрушенной в 50-х годах и пятиярусная колокольня, видная за много километров и особенно - с проходящей рядом трассы Москва-Санкт-Петербург, той самой «государевой дороги». Когда гости Конаковского района въезжают к нам, то первое заметное, что они видят, – это как раз храмовый комплекс. Поэтому отец Валерий в последние годы делает многое и для того, чтобы в Завидово приезжало много паломников, да и не только их, а в целом – людей, которым интересно ездить по России и узнавать что-то новое. В общем, село Завидово – это еще и туристическая точка притяжения Конаковского района.

С юбилеем, дорогой наш батюшка! Долгих вам лет жизни, крепкого здоровья, новых идей и дел: великих и малых. Оставайтесь всегда таким же позитивным, добрым, мудрым и коммуникабельным!



Козлово - Новозавидовский

ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ?

Сочинение новозавидовского школьника Артура Дурасова было признано лучшим в стране!

На этой неделе страна отмечала скорбную дату: 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, и началась самая кровопролитная в истории человечества Великая Отечественная война. В связи с этим на конкретном живом примере хочется рассказать о том, какое внимание уделяется патриотическому воспитанию и сохранению памяти о героизме предков в поселениях Конаковского района. Еще весной в рамках Всероссийского конкурса детского патриотического рисунка «Что такое подвиг?», инициатором которого выступила организация ветеранов «Боевое братство», были отобраны лучшие работы учащихся школ, расположенных на территории нацпарка «Завидово». В акции приняли участие 4 школы, сам конкурс был организован благодаря активному участию настоятеля и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы села Тургиново. Также оказали помощь комплекс отдыха «Завидово» (ГЛАВУПДК при МИД России), главы Козловского сельского поселения, городского поселения Козлово, городского поселения п. Новозавидовский и директора школ. В конкурсе приняли участие 292 школьника с 1 по 4 классы. По мнению Елены Тарасовой, директора МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский, такие конкурсы очень важны для патриотического воспитания молодого поколения:

- В первую очередь, мне бы хотелось отметить, что дети откликнулись, им было интересно, во многом это заслуга организаторов: и «Боевого братства», и храма Покрова Пресвятой Богородицы. Отдельное спасибо хотелось бы сказать преподавателям, которые включились в это процесс и проделали большую разъяснительную работу с детьми. Ведь подвиг – это очень широкое понятие, связанное не только с войной, но и повседневной жизнью. Мы продолжим эту патриотическую и духовную работу во благо наших детей.

С ней согласен и заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Геннадий Шорохов:

- Эта работа крайне важна. Дети, отражая в рисунках свое понимание темы, укрепляют мировоззрение, формируют образ подвига и тем самым показывают, что и сами готовы идти на подвиг ради своей страны и близких. Ведь именно в этом возрасте закладываются ориентиры, и мы не должны упустить это. Благодарю всех, особенно храм Покрова Пресвятой Богородицы», директоров школ и глав сельских поселений за помощь.

И стоит озвучить имена победителей. В возрастной группе «1 и 2 классы» ими стали: Тамара Китаева (1 место, 2 «А» класс МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский), Полина Рыбкина (2 место, 2 «А» класс МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский) и Алина Лежнякова (3 место, 1 «Б» класс МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский). В возрастной группе «3 и 4 классы» лучшими были признаны работы Артура Дурасова (1 место, 4 «А» класс МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский), Софья Бабушкина (2 место, 4 «А» класс МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский) и Ксения Носкова (3 место, 3 «А» класс МОУ СОШ Тургиновская, Калининский район). Все эти рисунки были отправлены на всероссийский этап конкурса. А работа Артура Дурасова, ученика 4 «А» класса МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский, была признана лучшей в стране!

Свои мнения высказали и главы поселений:

Елена Медведева, глава Козловского сельскогo поселения:

- Подрастающее поколение отвыкло анализировать и мыслить масштабно. Именно поэтому подобные мероприятия крайне важны. Ведь у детей вырабатывается позиция, понимание о том, что такое подвиг. Это воспитывает в детях важные человеческие качества, ценности и принципы. Отдельно хотелось бы отметить работу «Боевого братства», работа с которым для нас была первым опытом. Очень высокая организация, ответственный подход к каждому вопросу. Я рада, что сохраняется преемственность поколений, без которого невозможно вырастить настоящих патриотов.

Людмила Законова, глава городского поселения поселок Козлово:

- «Боевое братство» вдохнуло в нашу патриотическую работу много нового и яркого. Конкурс «Что такое подвиг?» проходил в канун празднования Великой Победы и стал еще значимее. Особо важно, что есть единение поколений, когда младшее поколение видит настоящих героев. Через подобные контакты формируется стержень в детях. Дети очень загорелись и ждут новых конкурсов и новых встреч с участниками «Боевого братства».

Александр Коршев, глава городского поселения п. Новозавидовский:

- Мы очень рады, что смогли совместно провести такое большое и яркое мероприятие. Патриотическое воспитание – одно из самых главных направление нашей деятельности. Мы хоть и расположены недалеко от Москвы, но все же для наших детей редкость подобные встречи с такими выдающимися людьми – ветеранами и героями. Ведь подобные встречи - наглядный пример детям. Спасибо «Боевому братству» за такую возможность.

Старое Мелково

Лето с книгой



«Почитаем, отдохнём - лето с пользой проведём!- под таким девизом будет проходить вся летняя программа мероприятий для детей, проводимая Старомелковской сельской библиотекой.

Это и викторины, литературные и квест-игры, мастер-классы, просмотр мультфильмов и, конечно, выставки новых интересных книг. Библиотека уже организовала для ребят школьного летнего лагеря литературно-игровую программу «Лето книжное, будь со мной!», где они приняли участие в соревновании по решению сказочных и литературных кроссвордов, в результате которого, конечно, победила дружба. Ребята также участвовали в литературно-экологической композиции «Родина и природа - одного рода!», посвящённой международному Дню охраны окружающей среды. Началось мероприятие необычно: с импровизации по стихотворению А. Ерошина «Мы ходили на рыбалку». Девочки вынимали из мешка мусор, пойманный незадачливыми рыбаками в пруду: ботинки, банки, колесо… А такой мусор плавает не только в наших реках, но и в океанах встречаются целые мусорные острова.

Охраной природы занимаются экологи, целые экологические организации, но без нашей помощи они никогда не справятся с этой проблемой. «Ничего на свете лучше нету, чем держать в порядке всю планету», - говорили ребята на мероприятии и приняли участие в создании экологического коллажа «Берегите нашу природу!» из фотографий нашей прекрасной природы. Ребята познакомились с жизнью и творчеством Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, юбилей которого отмечался недавно. 25 лет из своей жизни писатель провёл на конаковской земле в «карачаровском домике», здесь он написал много прекрасных произведений. По мотивам одного из них – «Листопадничек» - был создан мультфильм. Ребята посмотрели его и ответили на вопросы об обитателях русского леса, которые встречаются в Завидовском заповеднике. А созданный ими коллаж дети вывесили на стенд в центре деревни в назидание всем взрослым, которые устраивают свалки в лесу и на берегах рек.

С ребятами летнего школьного лагеря также была проведена литературно-историческая игра «Наша родина - Россия!», посвящённая Дню России. Команды ответили на вопросы о символах нашего Отечества, выбрали одно из 7 чудес России, которое больше всего понравилось участникам игры. Ребята с интересом узнали о юбилее начала Отечественной войны 1812 года. Школьники посмотрели репродукции известных картин русских художников о Бородинском сражении, отрывки из фильмов «Гусарская баллада», «Война и мир», узнали об истории создания тверского ополчения, о героях Отечественной войны 1812 года. Ну и какой русский солдат обойдётся без русской каши! Команды участвовали в викторине по литературным произведениям, герои которых готовят различные виды каш, узнали, что такое полба, которую ел Балда из сказки А.С.Пушкина.

Участники всех мероприятий не остались без наград.

Лето с книгой продолжается!

Ирина Шаркалова.