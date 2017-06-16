ЛЕТАЮЩИЕ НАД ВОЛНАМИ

С 14 по 18 июня в Конаковском районе

проходил чемпионат России по аквабайку

Соревнования стали еще одним ярким моментом событийного туризма в Тверской области, в них приняли участие лучшие спортсмены страны, победители и призеры российских и международных соревнований в этой дисциплине. Конаковский район не случайно стал местом его проведения: у нас есть все условия и возможности для приема мероприятий подобного статуса: конаковский «Ривер-Клаб» стал местом, где все четыре дня не стихал рев лодочных моторов.

На чемпионате побывал губернатор Тверской области Игорь Руденя. По словам главы региона, сегодня Тверская область и, в частности, Конаковский район могут предложить много интересных проектов в сфере событийного туризма, которые привлекают гостей со всей России. В интервью журналистам он отметил:

- Это очень значимое мероприятие, и для нас большая честь - принимать соревнования всероссийского уровня, которые проходят уже не в первый раз в Тверской области. Региональное правительство намерено развивать массовые виды спорта в регионе…

До сих пор такие соревнования проходили непосредственно в Твери. В этом году Конаковский район отнял у региональной столицы «пальму первенства» в этом плане. Стоит вспомнить, что соревнования подобного рода проводились в Конакове 10 лет назад, и отрадно осознавать, что эта традиция вернулась в обновленном и более представительном варианте.

Наш корреспондент побывал в «гламурном «Ривер-Клабе» в заключительный день соревнований и может ответственно заявить: и организация, и проведение, и условия приема – все было на высшем европейском уровне. Достаточно показательно даже отношение к журналистам: их обеспечили всем необходимым, включая сотрудника пресс-службы чемпионата, который оперативно отвечал на любые вопросы и показывал самые удобные точки для съемки, а также тех людей (спортсменов, судей и так далее), с которыми интересно было бы побеседовать. Да и питание по типу «шведского стола» тоже было нелишним.

Но немного о самих соревнованиях. В разных возрастных категориях были разыграны титулы чемпионов и награды в различных возрастных группах среди мужчин и женщин в нескольких дисциплинах: кольцевые гонки, слалом, фристайл. Параллельно прошло и первенство страны по аквабайку среди юниоров. Общее количество участников состязаний – около 50 человек. Среди них – чемпионы и призеры российских соревнований по аквабайку: Павел Колотовкин, Арсений Матанцев и другие. Для гостей и болельщиков была подготовлена развлекательная программа. Среди приглашенных звезд – актер Гоша Куценко.

Мы взяли небольшое интервью у Андрея Шилова, президента Федерации водномоторного спорта Тверской области, заместителя главного судьи соревнований, руководителя Конаковского СТК РОСТО.

- Как вы оцениваете организацию чемпионата?

- Прием оказан на высшем уровне. Организация зависит во многом от работы судейской коллегии, и она тоже – на высоте. Нами отмечена прекрасная работа Конаковского отделения ГИМС под руководством Сергея Боровкова: три наших судна обеспечивают порядок и безопасность на месте соревнований, плюс одно из Твери.

- Расскажите немного об уровне подготовки спортсменов и есть ли среди них конаковцы?

- В чемпионате России участвуют опытные спортсмены различного возраста. Конаковских водномоторников среди них, к сожалению, нет. Спортсмены нашей секции пока не выразили желания освоить аквабайк, хотя техническая оснащенность это позволяет. Но хочу отметить, что на прошлой неделе конаковцы из секции СТК РОСТО участвовали в чемпионате Московской области по водномоторному спорту в подмосковном Ногинске и показали отличные результаты. Наша команда из 6 юношей и 11 взрослых заняла первое командное место! Соревнования проходили как в «классике», так и в «Формуле -1 и 2” на Черноголовских прудах.

- Сколько судей задействованы в чемпионате России?

- Более 15 человек, часть из них имеют всероссийскую категорию.

- Как вы оцениваете перспективы аквабайка на конаковской земле?

- Классическим гонкам на моторных лодках уже более ста лет, водные же мотоциклы существуют не так давно, и аквабайк – это молодая дисциплина. Наши спортсмены больше любят скорость, считая, что это более интересно и захватывающе.

- Лет 10 назад такие гонки уже проводились в Конаковском районе?

- Да, в 2007 году в Конакове состоялся чемпионат России, и спонсором тех соревнований была компания «Интеррос». Надо сказать, что тогда количество спортсменов было больше, и их уровень был повыше. Но и сегодня аквабайк по-прежнему зрелищен и интересен, несмотря на удаленность от города, эти соревнования привлекли сотни зрителей.//

А вечером для гостей и болельщиков была подготовлена развлекательная программа. Среди приглашенных звезд – актер Гоша Куценко. Он полюбил конаковский «Ривер-Клаб» и приезжает сюда уже не в первый раз. Да и вообще, этот загородный отель уверенно занял свою нишу в туристическом бизнесе, предлагая уникальный и высококачественный продукт по адекватной стоимости, активно разрабатывая стезю событийного туризма. Например, в феврале текущего года на берегу Иваньковского водохранилища состоялся IX этап Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка». Соревнования собрали более 5 тысяч человек. С 10 по 12 июня здесь прошла первая в России «Народная регата», приуроченная к Дню России. Так что процесс идет.

Подготовил

Кирилл НОВИКОВ.