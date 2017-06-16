Новая рубрика

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ГЛАВЫ

А может быть, и не до главы поселения, а руководителя организации или отдела администрации. Наша редакция предлагает жителям Конаковского района стать участниками нового проекта.

У вас есть проблема, которую вы не можете решить, потому что не можете попасть на прием, или не знаете, к кому обратиться? Тогда обращайтесь к нам в редакцию. Мы поможем вам задать интересующий вас вопрос и получить исчерпывающий ответ. А может, у вас есть планы по благоустройству и улучшению качества жизни в вашем поселке, деревне, улице. Нам интересно все. Темы для обращений могут быть самыми разными – от вопросов социальных до вопросов юридических. Есть одно условие: все ваши обращения должны быть в письменном или электронном виде, но это не значит, что мы не ждем от вас и звонков в редакцию. Пишите, звоните! Вас услышат и вам ответят!

Адрес редакции: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. Телефоны 4-30-24 (главный редактор), 4-20-01 (журналисты). Электронный адрес konzarya@yandex.ru. Обратная связь приветствуется и через наши группы в соцсетях:

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Сделайте подарок пенсионерам

Большая просьба к коммунальным службам города Конаково от всех пенсионеров: пожалуйста, сделайте нам подарок к 80-летию города – установите на берегу Волги скамейки. Хотим обратить внимание, что их осталось всего три. Давно просим, но, увы, воз и ныне там.

Г. Федотова, пенсионерка,