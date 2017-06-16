Продолжение темы

«КОНАКОВКУ» ОТРЕМОНТИРУЮТ ВМЕСТЕ С МОСТАМИ

В Конаковском районе отремонтируют дорогу и четыре моста по новой технологии.

В 2017 году центральным объектом программы дорожных работ станет автодорога первого класса «Москва – Санкт-Петербург» - Конаково – Иваньково. Более 21 километра этой автодороги будет отремонтировано с применением новой технологии – регенерации асфальтобетонного покрытия. Это позволит увеличить срок эксплуатации дороги в два раза.

Вопрос совершенствования сети автодорог – вопрос, находящийся в зоне пристального внимания руководства страны. По мнению Президента России Владимира Путина, от его решения зависит рост экономики, конкурентоспособность бизнеса, комплексное развитие регионов. В Тверской области запланированы масштабные дорожные работы, в 2017 году на эти цели будет направлено 7,8 млрд. руб. федеральных и областных средств.

«В прошлом году в регионе увеличена протяженность отремонтированных дорог до 224 километров. В текущем запланирован ремонт и реконструкция 365 километров. Задача – до 2020 года привести в нормативное состояние большую часть региональных дорог, особенно тех, которые больше всего востребованы у населения», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Также на автодороге отремонтируют четыре моста – через реки Дойбица, Гусевка, Инюха и Сучок. В мае состоялись торги, по результатам которых определились подрядчики. Государственные контракты между Дирекцией ТДФ Тверской области и подрядчиками заключены. Ими предусмотрена укладка асфальтобетона до 1 октября 2017 года, мосты введут в эксплуатацию в ноябре текущего года.

По информации пресс-службы правительства Тверской области.