Библиотекарь рекомендует

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posted by admin on пт, 06/23/2017 - 09:15

 Мария Метлицкая. 
«Миленький  ты мой» 


Казалось бы, все уже прочитано, все известно, но опять что-то неожиданное. 
Снова хочется читать книги Метлицкой, ведь эта книга оказалась сюрпризом для меня. Все, что написано в ней, мне очень знакомо, и поэтому наверно эта книга зацепила, задела. Роман поднимает тему брошенных детей. 
Эта книга о выживании женщин, таких разных, но сильных, стойких, упрямых. Книга о любви и ненависти и прощении. 
Лидочка обделена любовью с детства, хотя с рождения эта любовь исходила со стороны отца, а потом и бабушки Мани. А вот любви от матери она так и не дождалась и не могла понять, почему и за что она их бросила. Ей было очень трудно без любви, которую ждут все маленькие дети (и сказка на ночь, и просто приласкать ребенка, поцеловать, покупать) – всем этим была обделена Лида. Тринадцатилетней девочке пришлось все тащить на своих плечах: и дом, и старую больную бабку, которая не уважала её.
 А тут и первая любовь, и предательство. И выросла Лида озлобленной на весь свет. 
Став учительницей начальных классов, она делает себе установку - не давать им любви, а просто хорошее отношение. Так с тихой ненавистью к своей матери, потом к мужчинам, которые её предавали, она решила отомстить всем, кто отнял у нее право быть самой собой. 
Но жизнь решила все по-своему, и Лида поняла, что без любви жить невозможно. Поняв это, она перестала ненавидеть ту, которая забрала её детство, а стала просто её жалеть. 
Лида сняла «камень с сердца» только тогда, когда прошла через все испытания, научилась видеть боль и страдания других. Ведь непросто открыть свое сердце для любви, сложно поверить людям, когда тебя так часто предавали и обманывали, но надо уметь прощать и любить. 
Прочтите эту книгу, кто-то прочитает её с удовольствием, кого-то она обидит, а кто-то не поймет её и скажет, что так не бывает.
Надежда Васина, заведующая отделом обслуживания взрослых МБУ «Конаковская МЦБ». 

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