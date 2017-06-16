Библиотекарь рекомендует

Мария Метлицкая.

«Миленький ты мой»



Казалось бы, все уже прочитано, все известно, но опять что-то неожиданное.

Снова хочется читать книги Метлицкой, ведь эта книга оказалась сюрпризом для меня. Все, что написано в ней, мне очень знакомо, и поэтому наверно эта книга зацепила, задела. Роман поднимает тему брошенных детей.

Эта книга о выживании женщин, таких разных, но сильных, стойких, упрямых. Книга о любви и ненависти и прощении.

Лидочка обделена любовью с детства, хотя с рождения эта любовь исходила со стороны отца, а потом и бабушки Мани. А вот любви от матери она так и не дождалась и не могла понять, почему и за что она их бросила. Ей было очень трудно без любви, которую ждут все маленькие дети (и сказка на ночь, и просто приласкать ребенка, поцеловать, покупать) – всем этим была обделена Лида. Тринадцатилетней девочке пришлось все тащить на своих плечах: и дом, и старую больную бабку, которая не уважала её.

А тут и первая любовь, и предательство. И выросла Лида озлобленной на весь свет.

Став учительницей начальных классов, она делает себе установку - не давать им любви, а просто хорошее отношение. Так с тихой ненавистью к своей матери, потом к мужчинам, которые её предавали, она решила отомстить всем, кто отнял у нее право быть самой собой.

Но жизнь решила все по-своему, и Лида поняла, что без любви жить невозможно. Поняв это, она перестала ненавидеть ту, которая забрала её детство, а стала просто её жалеть.

Лида сняла «камень с сердца» только тогда, когда прошла через все испытания, научилась видеть боль и страдания других. Ведь непросто открыть свое сердце для любви, сложно поверить людям, когда тебя так часто предавали и обманывали, но надо уметь прощать и любить.

Прочтите эту книгу, кто-то прочитает её с удовольствием, кого-то она обидит, а кто-то не поймет её и скажет, что так не бывает.

Надежда Васина, заведующая отделом обслуживания взрослых МБУ «Конаковская МЦБ».